Medellín

Fenalco Antioquia anunció su respaldo a la consulta popular para la creación del Valle de San Nicolás, jornada democrática que se tiene prevista para este domingo, 29 de noviembre.

Esta iniciativa es promovida por la Gobernación de Antioquia e involucra a los habitantes de Rionegro, Guarne, El Retiro, La Ceja del Tambo, La Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario y San Vicente Ferrer.

La jornada democrática se estipula en los horarios de las elecciones de nuestro país, entre las ocho de la mañana y las cuatro de la tarde.

La pregunta que responderá la consulta

Esta consulta popular responderá a la pregunta: ¿Está de acuerdo con la creación del Valle de San Nicolás?

La respuesta la podrán entregar cerca de 381.000 personas que están habilitadas para participar en esta jornada.

Directora de Fenalco en Antioquia

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, convocó a esta jornada y expresó que: El próximo 29 de noviembre se va a dar la consulta popular para el área metropolitana del Valle de San Nicolás. Invitamos desde Fenalco, Antioquia, a que los habitantes del Valle del Oriente Antioqueño ejerzan su derecho constitucional al voto. Esta es una oportunidad sin precedentes para un territorio como lo es el Oriente Antioqueño”.

Destacó la importancia de esta decisión para el futuro del Oriente antioqueño y se invita a los habitantes de los ocho municipios a informarse sobre la consulta y participar este domingo 29 de noviembre, ejerciendo su derecho constitucional al voto.

¿Qué busca esta Área Metropolitana?

La creación de esta figura administrativa busca integrar decisiones regionales en asuntos como movilidad, ordenamiento del territorio y protección de los recursos naturales, aspectos que tienen incidencia directa en la planificación y el desarrollo de los municipios.

Preparativos de la Registraduría

La Registraduría Nacional del Estado Civil ya adelantó un simulacro de preconteo de los votos para esta consulta popular, poniendo a punto la infraestructura tecnológica y los recursos operativos, mediante la prueba de los sistemas de comunicación y transmisión de datos.

Puestos de votación

En total se instalarán 87 puestos de votación en las 8 localidades participantes; para ello se están capacitando durante esta semana los 3.665 jurados de votación que atenderán a los ciudadanos el próximo domingo en cada una de las mesas instaladas.

Simulacro de escrutinio

Durante los próximos días se adelantarán dos actividades previas a esta consulta popular; una de ellas es un simulacro y la otra es una capacitación.

Esta semana se está efectuando el simulacro de los escrutinios para esta jornada democrática, al que asisten los jueces de la República y los escrutadores designados por el respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial de Antioquia.

Además, se están capacitando a los jurados de votación, que deberán estar disponibles y con los conocimientos adecuados para adelantar esta consulta.

Menos mesas en los mismos puestos

Los puestos de votación seguirán siendo los mismos que se implementaron para el Congreso y Presidencia de la República en los ocho municipios participantes de la consulta.

En total serán 501 mesas las instaladas en esos puestos de votación, que son menos que en las elecciones anteriores.