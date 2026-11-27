Nuevos semáforos y obras en vías de Barranquilla. Foto: Alcaldía de Barranquilla.

Desde el 26 de noviembre entraron en funcionamiento dos nuevas intersecciones semaforizadas en Barranquilla, ubicadas en la carrera 59B con calles 82 y 84, en los sectores de El Golf y Riomar.

La intervención incluyó instalación de tecnología semafórica, señalización vertical, demarcación horizontal y adecuación de pasos peatonales.

Obras en la Vía 40

De manera paralela, la Alcaldía adelanta trabajos de mejoramiento y rehabilitación vial en la calzada sur de la Vía 40, entre la calle 82 y la carrera 50. Durante la ejecución de las obras se ocupará únicamente un carril, por lo que permanecerán habilitados dos para la circulación vehicular.

Recomendaciones para los conductores

La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial pidió a conductores, ciclistas y peatones respetar la nueva señalización, atender las indicaciones de los semáforos y agentes de tránsito, reducir la velocidad en las zonas intervenidas y evitar bloquear las intersecciones.