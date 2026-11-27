Nuevos semáforos y obras en vías de Barranquilla: conozca aquí los cambios
Las modificaciones empezaron a regir desde el 26 de noviembre.
Desde el 26 de noviembre entraron en funcionamiento dos nuevas intersecciones semaforizadas en Barranquilla, ubicadas en la carrera 59B con calles 82 y 84, en los sectores de El Golf y Riomar.
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La intervención incluyó instalación de tecnología semafórica, señalización vertical, demarcación horizontal y adecuación de pasos peatonales.
Obras en la Vía 40
De manera paralela, la Alcaldía adelanta trabajos de mejoramiento y rehabilitación vial en la calzada sur de la Vía 40, entre la calle 82 y la carrera 50. Durante la ejecución de las obras se ocupará únicamente un carril, por lo que permanecerán habilitados dos para la circulación vehicular.
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Recomendaciones para los conductores
La Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial pidió a conductores, ciclistas y peatones respetar la nueva señalización, atender las indicaciones de los semáforos y agentes de tránsito, reducir la velocidad en las zonas intervenidas y evitar bloquear las intersecciones.