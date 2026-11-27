La futura Línea 4 del Metro de Bogotá dio un nuevo paso hacia su estructuración, luego de que la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y el Banco de Desarrollo Alemán KfW suscribieran una carta de intención para impulsar los estudios de factibilidad del proyecto.

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El acuerdo, firmado durante el Congreso Nacional de la Infraestructura 2026, realizado esta semana en Cartagena, contempla recursos por hasta $8.453 millones para financiar la primera fase de los estudios. De ese monto, la cooperación alemana aportará hasta 800.000 euros, equivalentes a recursos no reembolsables.

La financiación también contempla un aporte de hasta $2.011 millones del Patrimonio Autónomo de Preinversión de Infraestructura Colombia (PAPIC), administrado por la FDN, y otros $4.745 millones que serían gestionados por la Empresa Metro de Bogotá.

Esta primera etapa está programada para ejecutarse entre diciembre de 2026 y septiembre de 2027. Durante ese periodo se realizarán los prediseños y estudios preliminares del corredor metroferroviario, con el propósito de establecer las condiciones técnicas necesarias para avanzar en la estructuración de la iniciativa.

El trazado preliminar de la Línea 4 contempla un corredor por la autopista Norte, entre las calles 100 y 245, en el norte de la capital colombiana.

Una vez finalizada esta fase, el proyecto avanzaría hacia una segunda etapa de estudios de ingeniería, en la que se profundizarían los análisis técnicos para determinar las características de la infraestructura y las necesidades de inversión.

La estructuración también contempla la posibilidad de gestionar una cofinanciación con el Gobierno nacional, cuando se cuente con los estudios y elementos técnicos necesarios para evaluar el desarrollo de la obra.

Con este acuerdo, las tres entidades establecieron una ruta de cooperación para avanzar en los estudios iniciales de una nueva alternativa de transporte masivo para Bogotá.