El modelo que conecta a más de 400 empresas con emprendedoras locales en Colombia.

Desde hace casi cuatro décadas, la Corporación Mundial de la Mujer Colombia (CMMC) trabaja en el desarrollo y la autonomía de las mujeres y sus comunidades en el país.

En cada taller, cocina o unidad productiva familiar se esconde el talento y el potencial necesario para sacar adelante la economía del hogar. Sin embargo, cada persona, a pesar de saber producir y mejorar su negocio, puede encontrar barreras para conectar o expandir su red a clientes formales.

Por lo que se diseñó un modelo en el que se vinculan capacidades con necesidades de compra reales que se tienen que solventar por pedido de otras empresas, articulándose de esta manera comunidades, compañías y aliados para que esas oportunidades ocurran con calidad y cumplimiento.

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¿Cómo se logró esta modalidad de crecimiento empresarial?

Según la organización privada sin ánimo de lucro esta dinámica se pudo llevar a cabo mediante un mecanismo sencillo que consiste en resolver un problema y una necesidad en ambos extremos, explicándose esto cuando una empresa requiere cubrir una urgencia o una demanda de volumen, calidad en determinados tiempos específicos.

Por lo que llegar a trabajar con pequeños talleres de manera individual puede resultar en un reto operativo al igual que una capacidad que sea proporcional con lo que se solicita, entrando la Corporación Mundial de la Mujer Colombia como principal aliado que mejora el rendimiento empresarial.

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¿En qué aspectos ayuda la Corporación Mundial de la Mujer Colombia?

Con la identificación de las problemáticas que estas unidades de producción pueden llegar a experimentar, se abarcan soluciones en aspectos como:

Coordinación en la distribución del trabajo.

Los insumos para producción.

Acompañamiento en los estándares de calidad.

Consolidación de las entregas.

Bajo estos pasos, se ha logrado que diversas unidades de producción trabajen conjuntamente, formando una red de envíos de hasta 71.000 unidades para marcas reconocidas como Enel, Terpel, D1 entre otras.

“Cuando una empresa decide confiar en capacidades productivas que ya existen, puede encontrar calidad, cumplimiento y una manera diferente de generar valor. No se trata de comprar por solidaridad, sino de abrir oportunidades reales de mercado en las que las comunidades puedan demostrar de qué son capaces”, afirma Sandra García, directora ejecutiva de la CMMC.

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Experiencias de vida para las mujeres emprendedoras

Desde 2019, más de 400 empresas se han vinculado a un modelo que conecta sus necesidades de compra con el talento de emprendedores, acompañando a cerca de 15.000 personas, de las cuales el 70% son mujeres.

Tal es el caso de Rosa, que reside en la localidad de Usme, al sur de Bogotá. Que, tras dejar su empleo para cuidar a su hijo enfermo, empezó cosiendo en su casa sobre una tabla donada por una empresa. Al unirse a la red de la CMMC, dejó de depender de intermediarios y comenzó a fabricar directamente para clientes con mayor demanda.

Su emprendimiento mantuvo a toda su familia durante la pandemia y actualmente genera empleo para vecinas de su barrio. “Cuando una empresa decide creer en nosotras, una deja de depender de otros, recupera la tranquilidad y demuestra que es capaz de responderle a cualquiera”, expresó Rosa.

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