Este viernes, el presidente Abelardo De La Espriella realizó una visita a las instalaciones del Icetex en Bogotá.

La visita fue para anunciar un plan para recuperar la capacidad de financiación de la entidad a través de 15.000 nuevos grupos de créditos, subsidios temporales a las tasas de interés y medidas de alivio.

La estrategia incluye condonaciones de hasta el 100% de los intereses en mora y una inversión en las regiones afectadas por el terremoto, con una inversión de $1.000 millones en cuatro iniciativas universitarias y una nueva alianza con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través de la Comisión Binacional Fulbright.

El mandatario confirmó que mantendrán durante los primeros meses de 2027, la amnistía para cerca de 60.000 beneficiarios en mora prolongada, con condonaciones de hasta el 80 % del capital y el 100 % de los intereses.

También, aumentarán el porcentaje de condonación de capital por pago anticipado para quienes han cumplido oportunamente con sus obligaciones.

Campaña “Sin Estrés con el Icetex”

Durante su visita a la entidad, el presidente también anunció que ampliarán hasta el 19 de diciembre, la campaña “Sin estrés con el ICETEX”, con el propósito de que cerca de 78.000 beneficiarios puedan acceder a condonaciones de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.