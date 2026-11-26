Duelo de la fase regular entre Millonarios y América de Cali en el Estadio El Campín por la Liga Colombiana 2026-2. ( Colprensa)

Millonarios y América de Cali protagonizarán el duelo más atractivo del Grupo B en los cuadrangulares finales de la Liga Colombiana 2026-2, encuentro a disputarse el viernes 27 de noviembre en El Campín a partir de las 8:40 p.m. Recuerde seguir en vivo este partido a través de la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio.

Así llegan Millonarios y América al clásico de cuadrangulares en Liga Colombiana

Millonarios llega al encuentro tras golear con autoridad al Atlético Bucaramanga por 4-1 en la capital del país, resultado que le permitió llegar a cuatro puntos en la tabla de posiciones. Ahora se le avecina un doble enfrentamiento que, de salir airoso, lo pondrá muy cerca de la gran final del fútbol colombiano,

Claro está que no será una misión fácil, pues las lesiones siguen afectando a la plantilla. Alberto Gamero confirmó en conferencia de prensa que Juan Guillermo Cuadrado, Daniel Ruiz y Mackalister Silva permanecerían por fuera de la convocatoria por las lesiones presentadas anteriormente. Y se está a la espera de Rodrigo Contreras y Jhomier Guerrero, quienes pidieron el campo ante Bucaramanga por temas físicos.

Del otro lado de la vereda se encuentra el América de Cali, que logró sacar adelante un clásico vallecaucano durísimo frente al Deportivo Cali por 2-1. Con ello suma las mismas cuatro unidades que Millonarios, pero se queda con el liderato por cuenta de la ventaja deportiva obtenida al ser segundo en el todos contra todos.

El rojo vuelve a visitar la capital del país, entendiendo que hace poco más de tres semanas se midió con este mismo rival en un partido que terminó igualado a cero (0-0). Ahora, con la ilusión de volver a una final, buscará sumar en Bogotá para finiquitar la pelea en el Pascual Guerrero la próxima semana.

¿Cómo seguir Millonarios vs. América en vivo?

El partido Millonarios vs. América de Cali, válido por la tercera fecha del Grupo B y a disputarse este viernes 27 de noviembre sobre las 8:30 p.m., se podrá seguir en vivo en la transmisión por El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio. Asimismo, la página web de Caracol Deportes tendrá el minuto a minuto del encuentro.