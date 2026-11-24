Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentan este martes 24 de noviembre por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga. El compromiso se disputará en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, a partir de las 6:20 p. m.

El conjunto embajador llega a este encuentro después de empatar 0-0 frente al Deportivo Cali en su primera presentación en el Grupo B. Ahora, buscará aprovechar su condición de local para conseguir su primera victoria en esta fase y extender su invicto de ocho partidos consecutivos.

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Por su parte, Atlético Bucaramanga viene de igualar 2-2 ante América de Cali en el estadio Américo Montanini. El equipo santandereano intentará sumar como visitante para mantenerse en la pelea por uno de los dos cupos a la final.

Entre los jugadores destacados aparece Luciano Pons, quien marcó un doblete en la primera jornada y acumula cuatro partidos consecutivos anotando. En Millonarios, Andrey Estupiñán será una de las alternativas ofensivas a seguir.

Para este compromiso, el equipo bogotano no contará con Daniel Ruiz por lesión, mientras que Bucaramanga tendrá la ausencia de Kevin Londoño, quien fue expulsado en la fecha anterior.

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