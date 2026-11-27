Camilo Durán celebra uno de sus goles con el Celtic en la presente temporada. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

Camilo Durán sigue dando de que hablar en el fútbol de Europa. El atacante samario de 24 años le dio la victoria al Celtic 1-2 sobre el Torrense, por la quinta fecha de la fase regular de la Liga de Europa.

Lo hecho por Durán en su primera temporada con el Celtic, club al que llegó procedente del Qarabag de Azerbaiyán, ha llamada la atención de equipos de Ligas de un mayor nivel. En las últimas horas se empezó a hablar del interés de un cuadro de la Premier League de Inglaterra.

El Leeds United buscaría a Camilo Durán para esta temporada

Según el medio TeamTalk, el Leeds United se encontraría interesado en fichar al Camilo Durán en la próxima venta del mercado de pases, la cual se abrirá durante el mes de enero. El equipo entiende que no sería un fichaje asequible, incluso por el momento de la temporada.

El Leeds intentaría contratar al atacante samario en busca de tener una alternativa para el delantero Dominic Calvert-Lewin, jugador de la selección de Inglaterra de 29 años y quien carga con toda la responsabilidad en el ataque de su equipo.

“Celtic exigirá una suma elevada por perder a un atacante clave en plena lucha por el título y, en general, se muestra reacio a considerar su venta, a pesar de la presencia latente del equipo de la Premier League, que podría lanzar provisionalmente una oferta que permitiría a los Bhoys (Celtic) cuadruplicar instantáneamente su fichaje en verano”, informó el medio.

El Leeds United se ubica séptimo en la tabla de posiciones de la Premier League con 17 puntos, a solo uno del Bournemouth, ubicado en zona de clasificación a la Liga de Europa.

En la presente temporada, Camilo Durán ha disputado 23 partidos con el Celtic, entre Liga de Escocia, Liga de Europa, fase previa de Liga de Campeones y la Copa de la Liga, registrando 15 anotaciones y 6 asistencias.