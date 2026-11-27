El profesor Salomón, reconocido por sus lecturas de tarot y el horóscopo, compartió sus predicciones para este viernes 27 de noviembre. La lectura inició con un mensaje especial para las personas nacidas en esta fecha, recordándoles que es una fecha que les representa la protección de la medalla milagrosa, la fuerza, la alianza y la transformación.

El número de la suerte para los festejados será el 4478. Como recomendación para que inicien este nuevo año de vida, les sugirió buscar una medalla de la milagrosa y usarla.

Más información: Anuel AA estrenó ‘Real Hasta La Muerte II’, el álbum con el que regresa a sus raíces del trap

Recomendaciones del día según el profesor Salomón

Color del día: azul.

azul. Número del día: 3790.

3790. Recomendación: usar la medalla milagrosa.

usar la medalla milagrosa. Código sagrado: para pedirle al Ángel de la Abundancia, repetir 4888.

para pedirle al Ángel de la Abundancia, repetir 4888. Fruta: uvas.

uvas. Decreto del día: “Oh, María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a voz”.

“Oh, María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a voz”. Lectura recomendada: Hebreos 10:23

Lea más: ChocQuibTown continúa su regreso como grupo con el lanzamiento del video de “Todo contigo”

Horóscopo y tarot del día de HOY 27 de noviembre:

Aries

La sabiduría, la fortaleza y la felicidad estarán de su lado. Podrán alcanzar sus metas y recibir bendiciones, con buenas perspectivas para lo que viene. En el ámbito laboral podrían presentarse cambios, ofertas o el inicio de nuevos proyectos, que resultarían favorables. Además, podría llegarles un dinero de manera inesperada, lo que les permitirá tener mayor tranquilidad durante este cierre de año.

Número de la suerte: 4078

Leo

Podrían realizar viajes y encontrar nuevos caminos y oportunidades que se desarrollarán de manera positiva. También se acerca una buena noticia o una bendición especial. En el ámbito familiar, es importante fortalecer los vínculos, buscar el equilibrio y solucionar posibles diferencias. Recuerden que la paciencia será fundamental durante estos días.

Número de la suerte: 1563

Sagitario

Se avecinan buenas perspectivas en el ámbito familiar. Si existen problemas o diferencias, encontrarán la manera de solucionarlos. Tengan cuidado al firmar documentos o realizar trámites de última hora; revisen bien cada detalle para evitar inconvenientes. Además, podrían recibir noticias relacionadas con dinero que les traerán tranquilidad y alegría.

Número de la suerte: 3860

Cáncer

Recuerden que están finalizando un año y también cerrando un ciclo. Por eso, es importante organizar y resolver los asuntos que tienen pendientes. Eviten dejar demasiadas responsabilidades para el próximo año y procuren avanzar lo más posible para comenzar una nueva etapa con tranquilidad. Algunas personas de este signo podrían tener mejoras o cambios positivos en su vivienda.

Número de la suerte: 1739

Escorpio

La familia será uno de los aspectos más importantes durante este periodo. Si tienen planes o decisiones por tomar, procuren hacerlo con tranquilidad, sin discusiones y buscando el equilibrio. En el ámbito económico podrían presentarse mejoras especiales. Quienes tienen negocios o emprendimientos podrían cerrar el año con buenas noticias y mayores ventas, lo que representaría un avance importante para sus finanzas.

Número de la suerte: 1577

Piscis

Una situación relacionada con dinero que estaba pendiente podría encontrar una solución favorable. También recibirán buenas noticias sobre la recuperación de salud de una persona cercana. De cara al próximo año, podrían llegar nuevas propuestas y oportunidades con perspectivas positivas, que traerán resultados favorables y bendiciones.

Número de la suerte: 0284

Géminis

El dinero podría llegar en cantidades suficientes y a través de fuentes inesperadas. En el ámbito emocional, especialmente en el amor, se activan nuevas oportunidades para fortalecer una relación o solucionar situaciones pendientes. Además, un documento que estaban esperando podría resolverse de manera positiva. Tienen motivos para celebrar, pues se avecina un cierre de año favorable.

Número de la suerte: 3886

Libra

Si han tenido decepciones amorosas o atraviesan una crisis emocional, es importante tener paciencia y buscar la manera de recuperar el equilibrio. Trabajen en fortalecer los aspectos de su vida que necesitan atención. También podría concretarse un viaje con buenas perspectivas, así que estén pendientes de las oportunidades. No descuiden su salud y presten atención a las señales de su cuerpo.

Número de la suerte: 0027

Acuario

Podría llegar una responsabilidad importante en el ámbito laboral, que representará una oportunidad favorable para ustedes. Quienes estén pensando en invertir en finca raíz podrían encontrar una opción antes de finalizar el año. Analicen bien las condiciones, pues podría tener buenas perspectivas. En el amor, también se avecinan oportunidades especiales que podrían sorprenderlos.

Número de la suerte: 1562

Tauro

Tengan cuidado con las envidias y las personas que los rodean. Es importante proteger su tranquilidad y ser selectivos con quienes comparten sus planes, metas y logros. Piensen bien a quién le cuentan sus proyectos y decisiones, pues mantener cierta discreción les ayudará a evitar comentarios y situaciones negativas.

Número de la suerte: 4092

Virgo

Es momento de seguir adelante con fortaleza, pues se acercan soluciones y mayor estabilidad en algunos aspectos de su vida, lo que permitirá cerrar el año de buena manera. Aunque en otros ámbitos tendrán que hacer cambios o adaptarse a nuevas situaciones, procuren asumirlos con una actitud positiva. Algunas personas de este signo podrían resolver pronto y favorablemente asuntos relacionados con finca raíz.

Número de la suerte: 1359

Capricornio

El amor podría fortalecerse o llegar con nuevas oportunidades para quienes están buscando una relación. También se activa la posibilidad de recibir pronto un dinero que estaban esperando. Por otra parte, algunos podrían tener la oportunidad de realizar un viaje. Si se concreta ese plan que tanto desean, las perspectivas serán favorables.

Número de la suerte: 7021

Escuche EN VIVO Caracol Radio: