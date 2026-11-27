La banda colombiana ChocQuibTown continúa su regreso con el nuevo video de “Todo Contigo”.

Esta es la segunda pieza audiovisual de “Trinidad I”, la primera entrega con la que Goyo, Tostao y Slow Mike volvieron a la música como grupo.

¿Cuántas canciones reúne este lanzamiento?

Este lanzamiento reúne tres canciones: “Se Puede”, “Todo Contigo” y “En La Sopa”. “Que celebran el amor desde la esencia afro-latina, los ritmos contagiosos y la energía que los caracteriza”, dice un comunicado.

¿Qué se puede ver y dónde fue grabado el video?

En el video, grabado en Medellín, se ve a los tres integrantes en distintos escenarios con diferentes vestuarios.

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¿Sobre qué habla la canción?

Esta canción “celebra el amor en su dimensión más genuina: ese sentimiento que despierta el deseo de compartirlo todo con alguien”.

¿Quiénes son ChocQuibTown?

ChocQuibTown es un grupo colombiano de hip-hop que fusiona diversos géneros musicales.

Aunque la banda se formó en Cali, sus integrantes son originarios del departamento colombiano del Chocó.

El grupo está compuesto por Carlos “Tostao” Valencia, en el rap; Gloria “Goyo” Martínez, en la voz y el rap; y Miguel “Slow” Martínez, a cargo de la producción y el rap.

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La música de la banda se nutre de una amplia variedad de géneros modernos, como el hip-hop y, más recientemente, la música electrónica, combinados con géneros tradicionales colombianos, entre ellos la salsa, el jazz latino y los ritmos afrolatinos.

Tras crecer en el Chocó y formarse en Cali, ChocQuibTown se trasladó a Bogotá, donde ganó popularidad tocando en los bares de la ciudad.

Los dos primeros álbumes del grupo, “Somos Pacífico” y “Oro”, cobraron impulso gracias a los sencillos “Somos Pacífico” y “De donde vengo yo”; este último ganó un Grammy Latino en 2011.

El último álbum del grupo, “Sin miedo”, se publicó en 2018.