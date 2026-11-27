Fiscalía asestó el golpe más grande a los bienes de El Tren de Aragua; ocupó 34 bienes. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación golpeó las finanzas de la organización criminal transnacional conocida como ‘El Tren de Aragua’ al ocupar 34 bienes avaluados en cerca de 5.500 millones de pesos.

Tras una extensa investigación logró identificar una estructura señalada de lavar dinero proveniente de la extorsión y tráfico de estupefacientes, que estaría al mando de alias ‘Flipper’ quien, al parecer’ desde La Picota, lideraba la red criminal.

Como parte de esta investigación, fueron capturadas tres mujeres señaladas de contribuir a la movilización de dineros provenientes de extorsiones y tráfico de estupefacientes, así como de adquirir bienes para ocultar su origen y verdadera titularidad.

Además, la Fiscalía impuso medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre 34 bienes, avaluados preliminarmente en cerca de 5.500 millones de pesos.

De acuerdo con la investigación, alias Flipper habría utilizado una identidad colombiana obtenida fraudulentamente, bajo el nombre de José Daniel Martínez López, para realizar transacciones a través de diferentes productos bancarios y operaciones con activos virtuales mediante la plataforma Binance. Estas operaciones habrían evidenciado ingresos y salidas de dinero superiores a los 2.500 millones de pesos.