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El sur de Colombia enfrenta una grave crisis energética y económica tras una serie de atentados terroristas contra la infraestructura eléctrica que ha dejado sin servicio a los departamentos de Putmayo, Caqueta y el sur del Huila.

Aunque el servicio comenzó a restablecerse de forma gradual, las autoridades regionales advirtieron sobre la fragilidad del sistema eléctrico y las millonarias pérdidas en esta época decembrina.

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Jhon Gabriel Molina, gobernador del Putumayo, aclaró que la emergencia comenzó el pasado 15 de noviembre de 2026 cuando un atentado en el Huila derribó tres líneas de transmisión.

Aunque el servicio se restableció provisionalmente a través de una línea de Nariño, un nuevo ataque realizado este martes contra las líneas de la subestación San Bernardino en Cauca hacia Nariño y Betania volvió a afectar el suministro.

Este impacto ocasionó un apagón total el miércoles, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Noticia en desarrollo

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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