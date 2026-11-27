Luis Díaz podría volver a ser titular con el Bayern Múnich, tras recuperarse de una lesión. (Photo by Pim Waslander/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

El Bayern Múnich atraviesa uno de sus momentos más vulnerables en la presente temporada. Los dirigidos por Vincent Kompany suman dos partidos sin ganar y han sufrido dolorosas lesiones en las últimas semanas.

Un empate y una derrota en sus últimos dos compromisos le han costado al Bayern el liderato en la Bundesliga y alejarse de la zona de clasificación directa a los octavos de final de la Liga de Campeones.

El club Bávaro, tras el parón por fecha FIFA, empató 1-1 con el Colonia, por el campeonato local, y cayó 2-1 ante el Lille de Francia, por la quinta fecha de la fase regular de la Champions.

Como si fuera poco, el equipo perdió a su gran figura, Harry Kane, ganador del Balón de Oro. El delantero inglés sufrió una rotura de ligamento de la sindesmosis, lesión que lo dejará varias meses fuera de las canchas; mientras que el francés Michael Olise tuvo un golpe en un pie que lo dejó fuera de las canchas ante el Lille y lo marginará durante este fin de semana.

En medio de este panorama, Luis Díaz se perfila como titular en el duelo de Bundesliga ante el Hamburgo. El colombiano reapareció luego de una lesión muscular el pasado miércoles, en el encuentro de Liga de Campeones.

Día, hora y cómo seguir el partido

El Bayern Múnich estará visitando al Hamburgo por la fecha 11 de la Bundesliga este sábado, a partir de las 9:30AM, hora colombiana. El minuto a minuto del duelo podrá seguirse a través de caracol.com.co.

Borussia Dortmund lidera el campeonato con 24 puntos; seguido del Bayern con 22 unidades. Por su parte, Hamburgo figura en la casill 12 con 12 puntos.