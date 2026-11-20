Harry Kane, delantero del Bayern Múnich y de la selección inglesa, sufrió este viernes “una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo” en el partido ante el Colonia y estará fuera de competición “los próximos meses”, mientras que el francés Michael Olise sólo tiene una “contusión” en un pie.

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Así lo anunció el parte médico del club alemán sobre ambos jugadores, el atacante británico cambiado en el minuto 20 y el centrocampista ofensivo galo en el descanso del duelo de la Bundesliga de este viernes, disputado en el Allianz Arena de Múnich y que concluyó con empate en el marcador y con el liderato de la competición germana en peligro para su equipo.

“Harry Kane sufrió una rotura del ligamento de la sindesmosis del tobillo izquierdo. La lesión fue confirmada tras los estudios realizados por el departamento médico del FC Bayern. El delantero inglés estará fuera de los terrenos de juego durante los próximos meses”, comunicó el Bayern Múnich a través de sus canales oficiales.

“Te deseamos una pronta recuperación, Harry”, añadió el club, que no especificó cuántos meses deberá permanecer fuera de acción el Balón de Oro.

¿Cuánto tiempo podría estar Kane fuera de las canchas?

La baja de Kane, goleador en diez ocasiones en 16 partidos esta campaña con el Bayern, aparte de haber dado otras diez asistencias, y máximo anotador de la Liga de Naciones con Inglaterra, es sumamente importante para su club.

En el caso de su selección, no jugará hasta el próximo 27 de marzo, cuando se mida a Noruega en cuartos de final del citado torneo, por lo que ya podría estar listo para entonces.

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Según las primeras estimaciones, el inglés podría estar tres meses de baja, por lo que podría regresar entre los principios y mediados de febrero.

Michael Olise, por su parte, “fue diagnosticado con una contusión en la parte delantera del pie”.

“El atacante francés recibirá tratamiento médico durante los próximos días”, según añadió el parte médico, con lo que podría estar listo para los próximos compromisos del conjunto alemán, dependiendo de su evolución.