Nacional pierde una pieza clave en la defensa para el duelo ante Santa Fe: Conozca de quién se trata // Colprensa

Atlético Nacional tendrá una ausencia sensible para visitar a Independiente Santa Fe en la tercera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. El conjunto antioqueño no podrá contar con uno de sus principales referentes defensivos, quien deberá cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

Se trata de William Tesillo, quien recibió su quinta amonestación durante el clásico frente a Independiente Medellín, disputado en el estadio Atanasio Girardot. El defensor fue sancionado al minuto 86′ y deberá cumplir una fecha de suspensión.

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La baja representa un desafío para Lucas González, que tendrá que reorganizar su zona defensiva para visitar a los cardenales. Entre las alternativas aparecen César Haydar y Andrés Reyes, quienes podrían asumir la responsabilidad de ocupar el lugar del experimentado central y acompañar en la dupla a Néider Parra. Por otra parte, Felipe Marín estaría nuevamente disponible después de cumplir su sanción.

Santa Fe, también con bajas

Sin embargo, las novedades no son exclusivas del conjunto verdolaga. Santa Fe tampoco contará con su entrenador Pablo Repetto en el banco técnico, luego de completar cinco tarjetas amarillas durante el campeonato. El uruguayo deberá cumplir una fecha de suspensión y sus asistentes estarán al frente del equipo durante el compromiso.

En cuanto a los futbolistas, el cuadro cardenal mantiene varias novedades en su departamento médico: Jeison Angulo, Christian Mafla, Mateo Puerta, Jáder Obrian, Kevin Balanta y Juan Sebastián Quintero continúan en proceso de recuperación, según el reporte previo al encuentro.

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¿Cuándo será el partido?

El partido se disputará este sábado 28 de noviembre, a las 7:30 p. m., en el estadio El Campín. Nacional llega como líder del grupo A con cuatro puntos, mientras que Santa Fe suma tres unidades y buscará aprovechar su condición de local para alcanzar a su rival en la tabla.

Con ambos equipos peleando por un lugar en la final, las ausencias y los ajustes en sus respectivas estructuras serán factores importantes en un enfrentamiento que puede marcar el rumbo del cuadrangular.