Camilo Durán marcó un golazo en la UEFA Europa League 2026/27 para la victoria del Celtic en campo del Torreense en el Estadio Municipal de Leiria, Portugal. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

Camilo Durán marcó el gol de la victoria 1-2 del Celtic en casa del Torreense portugués, durante la quinta fecha de la UEFA Europa League. Se trata de su cuarta anotación en cinco partidos disputados, balance que lo deja en la parte alta de la tabla de goleadores del campeonato.

Estadísticas de Camilo Durán en la victoria 1-2 del Celtic en casa del Torreense por la Europa League / Sofascore Ampliar Estadísticas de Camilo Durán en la victoria 1-2 del Celtic en casa del Torreense por la Europa League / Sofascore Cerrar

Aunque el colombiano fue el gran heroe de la noche para el cuadro escocés, vale recalcar que no fue inicialista Estadio Dr. Magalhães Pessoa de Leira. En su lugar estuvo el danés Kasper Høgh.

El Celtic abrió la cuenta recién transcurridos 9 minutos de partido, cuando el lateral Javier Vázquez López anotó en su propia portería. Ahora bien, la paridad transitoria se produjo al poco tiempo, sobre los 19′, por intermedio de Dany Jean.

Le puede interesar: El ‘Cucho’ Hernández entre las estrellas de la semana: elegido en el once ideal de Champions League

Con el empate parcial 1-1 terminó la primera parte. En el complemento, al minuto 59, se dio el ingreso de Durán, que sustituyó al mencionado Høgh.

A partir de ahí, las oportunidades ofensivas del Celtic aumentaron hasta llegar el anhelado gol. A los 84′, James Forrest desbordó brillantemente por derecha y envió un centro pasado que en el segundo palo capitalizó con un certero cabezazo Camilo Durán. Véalo a continuación:

El gol cafetero le dio el triunfo al Celtic por 1-2, resultado que lo deja en la casilla 25 de la tabla de posiciones de la Europa League con 6 puntos, producto de dos victorias y tres derrotas. En la siguiente jornada visitará al Omonia de Chipre, buscando un resultado que lo meta en zona de play-offs.

Lea también acá: Sebastián Villa y Álvaro Montero en el once ideal de la Copa Sudamericana 2026: repase el equipo

Tabla de goleadores de la Europa League 2026

Con su gol frente al Torreense, Camilo Durán alcanzó las cuatro anotaciones en cinco partidos por Europa League. Sus otras víctimas en esta primera fase fueron ante Benfica y por duplicado contra Besiktas. El samario de 24 años se encuentra a un solo tanto de igualar al líder de la tabla de goleadores: Bryan Linssen (5).