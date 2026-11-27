El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y el presidente de Fedegán ha alcanzado nuevos niveles tras un mensaje de Abelardo De La Espriella en el que desconoce a José Félix Lafaurie como interlocutor entre el ejecutivo y el gremio de los ganaderos.

Para conocer la postura de las asociaciones y colectividades en este sector, 6AM W se comunicó con John Jairo Rodríguez Navarro, presidente del Comité de Ganaderos de Purificación y el Sur del Tolima, quien manifestó su respaldo irrestricto al líder gremial.

Le podría interesar: MinAgricultura gana tutela sobre información de Fedegán y el gremio asegura que ya fue entregada

“El Gobierno Nacional está cometiendo un error grave porque 1.200 ganaderos, en el Congreso Ganadero en Valledupar, nombramos a una junta directiva y ratificamos al doctor Lafaurie como nuestro vocero; eso no es cualquier cosa, es más o menos como el 70-80% de los ganaderos en Colombia”, aseveró.

¿Qué está pasando entre el Gobierno y Fedegán?

Para John Jairo Rodríguez, la fotografía tomada en Valledupar que muestra a José Félix Lafaurie y el senador opositor Iván Cepeda dialogando ha sido aprovechada como un “festín político”, para dañar la imagen del presidente de Fedegán.

Lea también: Ganaderos de Santander cierran filas en torno a Fedegán, piden bajar tensiones con MinAgricultura

“Esa foto a mí no me ratifica las diferencias con el presidente de la República. Lo que me confirma es la posibilidad de que dos personas con un pensamiento diferente se pongan de acuerdo, que hablen, saquen soluciones. Lo que me intranquiliza es que traten de afectar la imagen de Fedegan con un acto que no tiene el trasfondo que le quieren dar”, afirmó el líder ganadero.

Rodríguez destacó además los logros en el Tolima durante la gestión de Lafaurie, por ejemplo, en el ámbito del mejoramiento genético a través de la transferencia de embriones, e invitó al ministro de Agricultura a establecer puentes para el diálogo.

Escuchar la entrevista completa:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 08:34 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuchar Caracol Radio en vivo: