Familia de Angie Jácome clama su liberación tras secuestro con policías en Norte de Santander.

Norte de Santander.

El asesinato de Angie Jácome, la mujer secuestrada el pasado 17 de agosto en la vía Ocaña-Ábrego junto a 3 integrantes de la DIJÍN, generó rechazo entre organizaciones defensoras de derechos humanos en Norte de Santander, que exigieron el esclarecimiento del caso.

Yuleima García, defensora de derechos humanos y coordinadora de la Mesa de Víctimas, lamentó el homicidio y advirtió sobre el riesgo que enfrentan las mujeres en medio del conflicto armado.

“Como mujer y como defensora de derechos humanos rechazamos estos asesinatos que se vienen presentando en el departamento, especialmente contra las mujeres. Hoy su familia se encuentra con la triste realidad de que su cuerpo fue hallado en una vía de Ábrego”, manifestó.

La defensora también cuestionó lo que calificó como una instrumentalización de la víctima durante el conflicto.

“Esto hace parte de la instrumentalización que tiene el Estado y algunos agentes para llegar a los grupos armados, y miren las consecuencias que esto trae”, afirmó.

García señaló que el crimen ocurrió en una fecha simbólica para la defensa de los derechos de las mujeres y recordó que ese mismo día otra mujer fue asesinada en Cúcuta.

“Nos solidarizamos con la familia, rechazamos los asesinatos de mujeres, más en una fecha como el 25 de noviembre. No solamente fue Angie, también otra mujer fue vilmente asesinada en el barrio Trigal. Es una situación bastante preocupante por el riesgo que enfrentan las mujeres en medio del conflicto armado”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a rechazar cualquier hecho de violencia contra las mujeres y a esclarecer las circunstancias que rodearon el asesinato de Angie Jácome.