La capital del país tendrá interrupción del servicio de energía este martes 24 de noviembre. La Alcaldía de Bogotá dio a conocer los barrios que se verán afectados en la capital, al igual que en el municipio de Soacha, en Cundinamarca.

Localidades de Bogotá que tendrán cortes de luz viernes 27 de noviembre

Localidad de Chapinero

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la carrera 6 a la carrera 8, entre la calle 56 y la calle 58 – Barrio Chapinero Central.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:30 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde. De la calle 61 sur a la calle 63 sur, entre la carrera 19 y la carrera 21 – Barrio Las Acacias.

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Localidad de Engativá

Desde las 12:00 del mediodía hasta las 6:00 de la mañana. De la carrera 89 a la carrera 91, entre la calle 75 y la calle 78 – Barrio París.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:30 de la mañana, hasta las 4:00 de la tarde. De la carrera 93 a la carrera 95, entre la calle 41 sur y la calle 43 sur – Barrio Dindalito.

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Localidad de Los Mártires

Desde las 8:15 de la mañana hasta las 5:15 de la tarde. De la calle 12 a la calle 14, entre la carrera 17 y la carrera 19 – Barrio El Listón.

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 17 a la calle 19, entre la carrera 15 y la carrera 17 – Barrio La Favorita.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 12:00 del mediodía hasta las 5:00 de la mañana. De la calle 16 a la calle 18, entre la carrera 64 y la carrera 66 – Barrio Centro Industrial.

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Localidad de Suba

Desde las 8:00 de la mañana . hasta las 5:00 de la noche . De la carrera 66 a la carrera 69, entre la calle 137 y la calle 141 – Barrio Suba Cerros.

Desde las 6:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. De la calle 135 a la calle 140, entre la carrera 108 y la carrera 113 – Barrio Villa María I.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:15 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. De la calle 105 a la calle 107, entre la carrera 13 y la carrera 16 – Barrio Molinos Norte.

Desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:55 de la tarde. De la calle 117 a la calle 120, entre la carrera 9 y la carrera 12 – Barrio Santa Bárbara Central.

Municipio de Soacha – Comuna 4, en Cundinamarca

Desde las 8:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde. De la calle 31 a la calle 33, entre la carrera 33 y la carrera 35 – Barrio San Rafael Sector 1.

Desde las 2:00 de la tarde hasta las 6:00 de la tarde. De la calle 31 a la calle 33, entre la carrera 33 y la carrera 35 – Barrio San Rafael Sector 1.

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