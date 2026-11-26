Bancolombia deja de entregar billetes de $10.000 en sus cajeros automáticos, ¿por qué?
Este cambio en los cajeros Bancolombia será gradual, pero ¿qué hacer si necesita un billete de $10.000? Dieron solución.
Bancolombia, uno de los bancos con mayor cantidad de usuarios en el país, informó que está dejando de entregar gradualmente los billetes de $10.000 en sus cajeros.
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Es así como en algunos cajeros ya no está habilitada la opción para retirar solamente $10.000, sino que lo mínimo es $20.000
¿Por qué Bancolombia ya no entrega billetes de $10.000?
Desde la entidad financiera señalaron que tomaron esa decisión ante la poca disponibilidad de billetes de ese monto en el mercado y las condiciones en las que algunos llegan a los cajeros; sin embargo, aclararon que los billetes de $10.000 no dejarán de circular en Colombia.
¿Qué hacer si solo necesita retirar $10.000 o $30.000?
Bancolombia sugiere que las personas que necesiten esta cantidad, en la que es necesario un billete de $10.000, se dirijan a uno de los 28.000 corresponsales bancarios que tienen en todo el país.
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“El efectivo de $10.000 sigue ahí. Lo que evoluciona es nuestra red para prestarte un mejor servicio”, señalaron.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...