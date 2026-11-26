Bancolombia, uno de los bancos con mayor cantidad de usuarios en el país, informó que está dejando de entregar gradualmente los billetes de $10.000 en sus cajeros.

Lea aquí: A lza del precio del dólar en Colombia, ¿es buen momento para comprar la divisa?

Es así como en algunos cajeros ya no está habilitada la opción para retirar solamente $10.000, sino que lo mínimo es $20.000

¿Por qué Bancolombia ya no entrega billetes de $10.000?

Desde la entidad financiera señalaron que tomaron esa decisión ante la poca disponibilidad de billetes de ese monto en el mercado y las condiciones en las que algunos llegan a los cajeros; sin embargo, aclararon que los billetes de $10.000 no dejarán de circular en Colombia.

¿Qué hacer si solo necesita retirar $10.000 o $30.000?

Bancolombia sugiere que las personas que necesiten esta cantidad, en la que es necesario un billete de $10.000, se dirijan a uno de los 28.000 corresponsales bancarios que tienen en todo el país.

Le puede interesar: Dólar HOY 26 de noviembre de 2026 en Colombia: la divisa inicia la jornada por encima de los $3.600

“El efectivo de $10.000 sigue ahí. Lo que evoluciona es nuestra red para prestarte un mejor servicio”, señalaron.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO aquí: