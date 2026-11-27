Durante la III Convención Provida, realizada en el Salón Elíptico del Congreso de la República, la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, hizo un llamado a no temer hablar de Dios ni invocar su nombre. Según señaló, esta referencia está reconocida expresamente en la Constitución Política, cuyo preámbulo fue escrito invocando la protección de Dios.

“Los constituyentes la escribieron invocando la protección de Dios, y nosotros también debemos invocarla cotidianamente en el ejercicio de nuestras responsabilidades”, afirmó Hoyos.

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En medio de su intervención, la ministra también destacó que la familia constituye el primer espacio de formación y que el florecimiento del ser y la centralidad de la persona humana son principios que orientan la construcción del componente educativo del Plan Nacional de Desarrollo de la Patria Milagro.

De igual forma, reafirmó su compromiso con el respeto a la Constitución y la ley, y con una educación al servicio de todos los colombianos, sin distinción alguna.

Por otra parte, la agenda académica incluyó conferencias sobre neurociencia, la experiencia del Reino Unido y el papel de la familia, además de testimonios de personas que se sometieron a tratamientos médicos de afirmación de género.

Uno de los principales temas de discusión fue la denominada Ley Laura, una iniciativa que busca prohibir en menores de edad el uso de bloqueadores de la pubertad, la administración de hormonas cruzadas y las cirugías de afirmación de género.

El proyecto lleva el nombre de Laura, una joven que a los 15 años recibió testosterona y posteriormente fue sometida a un tratamiento con bloqueadores de la pubertad. A los 18 años se practicó una mastectomía, procedimiento del que tiempo después se arrepintió. Actualmente, desea tener hijos, pero enfrenta la imposibilidad de amamantarlos como consecuencia de dicha intervención.

La propuesta legislativa busca promover una atención integral en salud mental y evaluar los factores asociados al malestar relacionado con la identidad de género, así como posibles condiciones concurrentes, entre ellas la ansiedad y la depresión.

La iniciativa se fundamenta en los principios de precaución y pro infans, con el propósito de priorizar el interés superior de los niños y adolescentes frente a los riesgos que, según sus promotores, advierte la evidencia científica en aspectos como la salud cardiovascular, la densidad mineral ósea, el desarrollo cognitivo y la fertilidad.

También contempla la posible irreversibilidad de algunos de estos procedimientos y las limitaciones de la evidencia científica disponible sobre sus efectos a largo plazo.

¿Qué sigue en el Congreso?

Tras superar su primer debate, la Ley Laura deberá surtir otras tres discusiones en el Congreso de la República antes de convertirse en ley.

En el marco de esta convención, la Bancada Provida reiteró su compromiso de seguir impulsando el trámite legislativo de la iniciativa, promover la participación ciudadana y mantener la articulación con el Gobierno nacional y las organizaciones de la sociedad civil en torno a la protección integral de la niñez y la familia.