Caracol Radio conoció el borrador que publicó Colombia Compra Eficiente, que fija reglas para el uso de la inteligencia artificial en la contratación estatal, teniendo en cuenta que Colombia no tiene una ley general de inteligencia artificial, ni una modalidad de contratación para esta tecnología.

Aunque acepta que puede apoyar la gestión contractual, no deberá reemplazar las decisiones de funcionarios y contratistas.

Los lineamientos que plantea el Gobierno de Abelardo De La Espriella, salieron de un diagnóstico que realizaron desde Colombia Compra Eficiente y entre a 2020 y 2025, a los únicos 54 contratos estatales que estuvieron ligados a la inteligencia artificial, y un documento Conpis que registró que menos de la cuarta parte de las entidades públicas la utilizaron para sus labores diarias.

En el borrador, que ya fue publicado para comentarios, el Gobierno también define responsabilidades para quienes utilicen en el Estado la inteligencia artificial y establece controles para su funcionamiento.

Además, restringe el uso de datos personales y documentos reservados para este tipo de tecnología, con el fin de proteger y garantizar la información del Estado y de todos los colombianos.

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