¿Cuándo llega el nuevo frente frío? Fecha y departamentos más afectados por lluvia y fuertes vientos. Getty Images

El frente frío que transita por el occidente del mar Caribe colombiano mantiene la atención de las autoridades meteorológicas por las condiciones de viento y oleaje. De acuerdo con el Ideam, el sistema está generando lluvias y tormentas eléctricas, principalmente en el área del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Daniel Useche, meteorólogo del Ideam, explicó que para el mar Caribe colombiano se mantiene una alerta naranja por las condiciones marítimas.

“Para el mar Caribe colombiano tenemos una alerta naranja por viento y oleaje. Se espera que en alta mar el viento alcance velocidades aproximadas entre 50 y 60 kilómetros por hora y la altura del oleaje varíe entre 2 y 3 metros”.

Alerta naranja por vientos y oleaje

Según el pronóstico, estas condiciones se mantendrán durante el fin de semana. El organismo meteorológico también señaló que el frente frío continuará bajo seguimiento y que no se prevé su ingreso al territorio continental del Caribe colombiano.

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“No se prevé que el frente estacionario ingrese al Caribe colombiano, ya que se va a mantener en el occidente del área nacional”.

El Ideam recomendó a pescadores, usuarios de pequeñas embarcaciones y turistas consultar con las capitanías de puerto antes de zarpar, debido a las condiciones de viento y oleaje previstas en el mar Caribe.