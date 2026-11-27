Un patrullero de 21 años resultó lesionado por arma de fuego durante un procedimiento policial en el barrio Ciudad Paraíso, en el municipio de Soledad.

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el uniformado se encontraba realizando labores de patrullaje cuando observó a varias personas en actitud sospechosa y procedió a practicarles un registro. En ese momento, los sujetos ingresaron a un inmueble y, desde allí, habrían desenfundado un arma de fuego y disparado contra el policía.

Un capturado tras la reacción policial

Tras lo ocurrido, unidades de las zonas de atención reaccionaron y lograron la captura en flagrancia de Kevin Junior López Caballero, quien, según la Policía, registra una anotación judicial por el delito de acto sexual violento.

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El reporte oficial también señala que el capturado sería presunto integrante del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias ‘Mono Abraham’, señalado como jefe de zona.

Las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque contra el uniformado.