Colombia

Bogotá tendrá un fin de semana con varios eventos que generarán cambios en la movilidad. La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó cierres y desvíos por el Festival Salsa al Parque y la carrera VChallenges 42K La Maratón de Bogotá, mientras que TransMilenio anunció servicios especiales para quienes asistan al concierto de Maná, programado en Vive Claro.

Las autoridades recomiendan planear los desplazamientos con anticipación, especialmente en los sectores de la avenida calle 63, la avenida carrera 60 y la avenida NQS.

Cierres viales por Salsa al Parque

El Festival Salsa al Parque se realizará el sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el parque Simón Bolívar. Por esta actividad estará cerrada la calzada sur de la avenida calle 63, entre las avenidas carrera 68 y carrera 60.

Los horarios autorizados son:

Sábado 28 de noviembre: de 10:30 a. m. a 11:00 p. m.

de 10:30 a. m. a 11:00 p. m. Domingo 29 de noviembre: de 9:30 a. m. a 10:00 p. m.

También se contemplan afectaciones en la ciclorruta de este corredor.

Lea también: Salsa al Parque 2026 en Bogotá: lista completa de artistas y hora de su presentación

Desvíos autorizados:

Quienes se movilicen de occidente a oriente por la calle 63 podrán tomar la avenida carrera 68 hacia el sur y continuar por la calle 26 hacia el oriente.

Otra alternativa es tomar la carrera 68 hacia el norte y luego la calle 68 hacia el oriente.

Los conductores que circulen de norte a sur por la carrera 68 y busquen conectar con la calle 63 hacia el oriente deberán continuar por la carrera 68 hacia el sur y tomar la calle 26.

Para quienes transiten de sur a norte por la carrera 68, se recomienda utilizar las calles 26 o 53 para continuar hacia el oriente.

Maratón 42K: cierres durante el domingo

El domingo 29 de noviembre se realizará la VChallenges 42K La Maratón de Bogotá, competencia que tendrá un recorrido por importantes corredores de la ciudad.

La carrera comenzará y terminará en inmediaciones de la avenida calle 26 con carrera 57. El trazado contempla sectores de la avenida carrera 50, avenida La Esperanza, avenida carrera 60, calle 53, avenida NQS, calle 94 y carrera 15, entre otros.

La Secretaría de Movilidad informó que la apertura de las vías se realizará de manera gradual, de acuerdo con el avance de los participantes.

Por esta razón, los conductores deberán tener en cuenta posibles restricciones y modificaciones en sus recorridos durante el desarrollo de la competencia.

TransMilenio tendrá ocho rutas especiales para el concierto de Maná

Por otra parte, TransMilenio anunció una operación especial para este sábado 28 de noviembre, con el propósito de facilitar el regreso de los asistentes al concierto de Maná en Vive Claro Distrito Cultural.

El servicio contará con ocho rutas hacia diferentes portales del sistema, desde las estaciones:

CAN - British Council.

Salitre El Greco - Vive Claro.

Para llegar al escenario, los usuarios también podrán utilizar las 15 rutas troncales que operan habitualmente en estas estaciones y 34 servicios de TransMiZonal, con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53.

La empresa recomendó a los asistentes mantener recargada y personalizada la tarjeta tullave, consultar los horarios y recorridos en TransMiApp y seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp para conocer las novedades del servicio.

Recomendaciones para movilizarse en Bogotá

Ante las diferentes actividades programadas, las autoridades recomiendan:

Planear los desplazamientos con anticipación.

Consultar los cierres y desvíos antes de salir.

Atender las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal logístico.

Utilizar el transporte público y la bicicleta cuando sea posible.

Evitar el uso del vehículo particular en los sectores donde se desarrollarán los eventos.

Los ciudadanos pueden consultar las actualizaciones de movilidad a través de los canales oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad y TransMilenio.