La Gobernación de Santander anunció nuevas medidas de seguridad, vigilancia y prevención en el departamento, luego de los recientes hechos de violencia registrados en el país, entre ellos los ataques ocurridos en el departamento del Meta.

Como parte de las acciones, se implementarán cierres viales nocturnos en los alrededores de los principales complejos institucionales de Bucaramanga, especialmente en el perímetro de la Gobernación, la Alcaldía, el Palacio de Justicia y el comando de la Policía Metropolitana.

El secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández Durán, explicó que las restricciones se aplicarán entre las 8:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, con acompañamiento de las autoridades para evitar afectaciones mayores a la movilidad.

“Vamos a evaluar los cierres viales en los perímetros del complejo de autoridad gubernamental, municipal y del Palacio de Justicia. Son unos cierres viales que van a llegar a un acompañamiento de autoridades para no generar caos, sino, por el contrario, robustecer las acciones de seguridad en el sector del complejo”, indicó el funcionario.

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Refuerzan vigilancia y protocolos de seguridad

Las medidas fueron definidas durante una reunión de coordinación entre la Gobernación, la Fuerza Pública y los organismos de seguridad, en la que se evaluaron los riesgos y las acciones necesarias para proteger a la ciudadanía y las instalaciones institucionales.

Según Hernández Durán, se mantendrá la articulación con la Policía Nacional, el Ejército, el CTI y los organismos de investigación judicial para fortalecer la vigilancia, revisar las condiciones de seguridad de los activos estratégicos de la Nación y continuar las operaciones contra las estructuras criminales que delinquen en Santander.

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El secretario también hizo un llamado a las instituciones y empresas para que revisen sus protocolos de ingreso y las condiciones de seguridad de sus instalaciones.

“Lo mismo la invitación a todas las instituciones y empresas que evalúen con responsabilidad los ingresos a sus instalaciones y tengamos una unión y una armonía en el departamento que nos permita evaluar el riesgo en que nos encontramos, contrarrestar estas acciones y, sobre todo, generar el canal de prevención”, señaló.

Asimismo, la Alcaldía de Bucaramanga confirma que por seguridad, restringe el tránsito vehicular en el cuadrante gubernamental entre las 8:00 p.m. y las 5:00 a.m., hasta nueva orden.

Las autoridades recomendaron a los ciudadanos mantenerse alerta y reportar oportunamente cualquier situación sospechosa.