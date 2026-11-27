Norte de Santander

Organizaciones sociales rechazaron el atentado contra la fuerza pública registrado en Los Patios, donde cuatro uniformados resultaron heridos tras la activación de un artefacto explosivo cuando atendían un llamado de la comunidad.

Desde la Asociación Damas Verde Oliva, su presidenta Lisbeth Díaz, condenó el ataque y aseguró que estas acciones representan una agresión contra todos los colombianos.

La dirigente señaló que los policías fueron atacados mientras cumplían con su deber y cuestionó las acciones de los grupos armados ilegales en Norte de Santander.

“Los uniformados se dirigían a atender un llamado a la ciudadanía y fue un ataque a mansalva, a traición. La fuerza pública también es Colombia, son seres humanos que tienen familiares y hacen parte de este país”, afirmó Díaz.

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La representante de la organización manifestó su preocupación por los recientes hechos violentos registrados en el departamento y aseguró que los ataques no solo están dirigidos contra los uniformados, sino también contra la población civil.

“Estos grupos armados ilegales están atacando a la ciudadanía, no solamente a la fuerza pública. La gente ya no tiene tranquilidad a raíz de todos estos atentados”, expresó.

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Díaz también se refirió al uso de drones por parte de estructuras armadas ilegales, indicando que estas acciones han generado temor entre los habitantes de Norte de Santander.

Frente al caso de Angie Jácome, mujer asesinada tras permanecer secuestrada en la vía Ocaña-Ábrego, envió un mensaje de solidaridad a su familia y pidió que el rescate de los tres policías secuestrados no termine en un nuevo hecho de violencia.

“Esperemos que no haya un nuevo desenlace sangriento. No tiene sentido que se sigan perdiendo vidas en Colombia”, concluyó.