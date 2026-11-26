La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adelanta una visita administrativa de inspección a la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja para establecer cómo se aprobaron proyectos financiados con regalías y bajo qué criterios se designó a Foncolombia como entidad ejecutora.

La diligencia se adelanta en coordinación con la Policía Nacional y con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación. Está a cargo del Grupo Élite contra la Colusión de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la SIC, bajo la dirección del superintendente delegado Sergio Estarita Jiménez.

La actuación se enmarca en la revisión priorizada por la SIC de los hechos que el presidente de la República puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación el pasado 18 de noviembre, relacionados con presuntas irregularidades en el manejo de más de $119.000 millones provenientes de regalías.

Durante la visita, la SIC recaudará información sobre las decisiones de la administración distrital y los criterios que aplicó para evaluar la idoneidad de las entidades ejecutoras de proyectos de infraestructura vial, construcción de establecimientos educativos y granjas solares. La revisión también comprende otros proyectos financiados con regalías cuya ejecución se haya asignado a Foncolombia.

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