Bucaramanga

El expresidente Gustavo Petro escribió un corto mensaje en redes sociales defendiendo al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez ante las denuncias por el presunto mal manejo de regalías a través de un fondo mixto llamado Foncolombia.

En la red social X, Petro escribió: “Todos los alcaldes del país deberían invertir sus recursos como lo hace el alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez”.

Abogó por “más escuelas, más granjas solares y más agua potable”. Señaló que “la granja solar no es corrupción, es reducir el costo de la energía para la gente del municipio y resistir la sequía”.

El expresidente se refirió a los contratos adjudicados en Barrancabermeja para el montaje de paneles solares que es uno de los procesos cuestionados por el actual jefe de Estado.

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Petro contestó a un video publicado por el alcalde del puerto en el que se refería a las denuncias del presidente De La Espriella; Vásquez indicaba que no le tenía miedo al jefe de Estado.

“Me dijeron que el señor presidente me había denunciado penalmente por invertir $119 mil millones en proyectos de energía solar, de vías y de colegios. Lo primero que quiero decirle al presidente es que no es ninguna autoridad judicial y que no le tengo ningún temor a las denuncias penales porque sé que en el ejercicio de mi cargo como alcalde estoy expuesto a eso”, declara el mandatario local.