Expresidente Petro sale en defensa del alcalde de Barrancabermeja por escándalo de regalías
El exmandatario terció en la polémica desatada luego de las denuncias efectuadas por el presidente De La Espriella sobre el supuesto mal manejo de recursos por parte del alcalde del puerto petrolero.
Bucaramanga
El expresidente Gustavo Petro escribió un corto mensaje en redes sociales defendiendo al alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Vásquez ante las denuncias por el presunto mal manejo de regalías a través de un fondo mixto llamado Foncolombia.
En la red social X, Petro escribió: “Todos los alcaldes del país deberían invertir sus recursos como lo hace el alcalde de Barrancabermeja, Jhonatan Vásquez”.
Abogó por “más escuelas, más granjas solares y más agua potable”. Señaló que “la granja solar no es corrupción, es reducir el costo de la energía para la gente del municipio y resistir la sequía”.
El expresidente se refirió a los contratos adjudicados en Barrancabermeja para el montaje de paneles solares que es uno de los procesos cuestionados por el actual jefe de Estado.
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Petro contestó a un video publicado por el alcalde del puerto en el que se refería a las denuncias del presidente De La Espriella; Vásquez indicaba que no le tenía miedo al jefe de Estado.
“Me dijeron que el señor presidente me había denunciado penalmente por invertir $119 mil millones en proyectos de energía solar, de vías y de colegios. Lo primero que quiero decirle al presidente es que no es ninguna autoridad judicial y que no le tengo ningún temor a las denuncias penales porque sé que en el ejercicio de mi cargo como alcalde estoy expuesto a eso”, declara el mandatario local.
Juan Carlos Ordóñez
Comunicador Social y Licenciado en Idiomas. Fue corresponsal de Caracol Radio en Caracas, Venezuela....