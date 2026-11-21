Un cambio en el manejo de los recursos públicos destinados a las vías de Barrancabermeja y una decisión que se produjo un día después de la denuncia del presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, generan nuevos interrogantes sobre la contratación en el distrito.

La advertencia la hace Rodrigo Fernández , analista e ingeniero civil y expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, quien confirmó a Caracol Radio que revisó la gestión contractual de los municipios y encontró que Barrancabermeja, que durante un largo periodo habría designado a Foncolombia como ejecutor de recursos, abrió una nueva convocatoria a través de E-Desarrollo.

El proceso, publicado el 11 de noviembre, contemplaba una inversión superior a los 37.000 millones de pesos de regalías para intervenir la malla vial urbana.

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Sin embargo, el 18 de noviembre, el presidente de la república Abelardo de la Espriella denunció ante la Fiscalía presuntas irregularidades en contratos ejecutados por Foncolombia, relacionados con obras viales, educación y transición energética.

Lo que llama la atención del entrevistado es que, al día siguiente, el 19 de noviembre, E-Desarrollo publicó en el SECOP que dejaba sin efecto la convocatoria.

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Ante esta secuencia de hechos, el ingeniero Fernández plantea dos preguntas: ¿El desistimiento fue una medida de precaución frente a la situación que atraviesa la administración distrital por la denuncia contra Foncolombia? Y, si E-Desarrollo ya no ejecutará esos recursos, ¿será el propio distrito el que adelante las obras mediante una licitación pública?

Por ahora, no hay una explicación confirmada sobre las razones que llevaron a E-Desarrollo a retirar la convocatoria ni sobre el mecanismo que se utilizará para ejecutar los recursos, por alrededor de $37 mil millones, destinados a recuperar la malla vial urbana de Barrancabermeja.