Tolima

Un total de 11 personas fueron capturadas en las últimas horas como presuntas integrantes de la banda denominada “Sin Fronteras”, que se dedicaba al robo de ganado o abigeato en el Tolima.

Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en Bogotá y en los departamentos de Tolima, Huila, Cundinamarca y Boyacá, donde se hicieron efectivas las órdenes de captura por los delitos de abigeato, secuestro simple, uso de documento falso, receptación y concierto para delinquir.

Según el brigadier general Óscar Mauricio Rico, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, los 11 capturados serían responsables de por lo menos siete robos que suman más de 300 cabezas de ganado en municipios del Tolima.

“De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal estaría vinculada con al menos siete eventos de hurto de ganado, en los que habrían sido sustraídos aproximadamente 300 semovientes, mediante modalidades de atraco y arreo. Los hechos se concentrarían principalmente en los municipios de Ibagué, Venadillo, Lérida, Armero Guayabal y Mariquita, en el departamento del Tolima”, indicó.

La investigación permitió identificar como presunto cabecilla de la banda a alias “Trampas”, quien, según las autoridades, tendría una trayectoria criminal superior a 14 años y estaría encargado de coordinar los hurtos, el traslado del ganado y su posterior comercialización ilegal.

“Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades judiciales competentes y deberán responder por los delitos de abigeato, secuestro simple, uso de documento falso, receptación y concierto para delinquir”, enfatizó el oficial.

Asimismo, fue incautada una motocicleta y varios teléfonos celulares, elementos que serán objeto de análisis dentro del proceso investigativo.