Gustavo Petro es elegido por unanimidad presidente del Pacto Histórico

El partido Pacto Histórico anunció, a través de un comunicado este jueves 16 de octubre, que Gustavo Petro fue elegido por unanimidad por la Coordinación Nacional Provisional como presidente del movimiento.

El anuncio se hizo justo un día después de las movilizaciones que se realizaron a nivel nacional el 14 de octubre en contra de las políticas del Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Según se lee en el comunicado, para el Pacto esta decisión “fortalece su unidad, dirección colectiva y proyección como alternativa de poder en Colombia”.

Tras su elección, Petro destacó las movilizaciones del 14 de octubre y llamó a “profundizar la protesta social, avanzar hacia un paro nacional y fortalecer el poder constituyente del pueblo”.

Le puede interesar: Coronel Carlos Feria, exjefe de seguridad de Gustavo Petro, fue retirado de la Policía

Además, la colectividad anunció que impulsará un “Pacto por la Vida” en defensa de la democracia, la paz, las libertades y los derechos sociales.

Finalmente, el Pacto Histórico aseguró que buscará responder a las necesidades de los sectores populares a través de una combinación de movilización social, fortalecimiento electoral y construcción programática.