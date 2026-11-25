Dudamel reconoció los errores del Cali en el clásico: “Tenemos que ser más atrevidos” // Tomado de YouTube DIMAYOR

Deportivo Cali cayó ante América en el clásico vallecaucano, correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. Tras el compromiso, Rafael Dudamel, DT Azucarero, hizo un balance del rendimiento de su equipo, reconoció las falencias que le costaron dos goles y valoró la reacción que tuvieron sus dirigidos durante el segundo tiempo.

El entrenador explicó que América encontró espacios entre los volantes y los defensores centrales del Cali, aprovechando los movimientos interiores de Luis Quiñones para generar peligro. Según Dudamel, el planteamiento del rival consistió en atraer a los mediocampistas hacia los carriles centrales y posteriormente atacar por las bandas.

Lea también: Tabla Reclasificación 2026: cupos a torneos internacionales tras triunfos de Millonarios y América

“Nos costó resolver esas circunstancias de juego, que ellos lo hacían muy bien. Todo era para distraer en los carriles centrales y luego finalizar por banda, y de ahí vienen los dos goles”, analizó.

El venezolano también consideró que el equipo tuvo dificultades para controlar las acciones ofensivas del América durante la primera mitad. Incluso destacó las intervenciones de Pedro Gallese, quien evitó que el marcador fuera más amplio ante algunos remates de media distancia.

La reacción del segundo tiempo

Dudamel reconoció una mejoría de su equipo después del descanso. Consideró que el Cali tuvo mayor personalidad, criterio para manejar la pelota y capacidad para llevar al América hacia su propio campo. También señaló que el desgaste físico del conjunto Escarlata, después de una seguidilla de partidos, terminó influyendo en el desarrollo del compromiso.

“En el segundo tiempo el equipo fue otro, tuvo más criterio y personalidad para jugar a la pelota, y también emparejamos un poco la competitividad”, afirmó.

Sin embargo, el entrenador dejó una autocrítica sobre la actitud con la que su equipo afrontó el inicio del encuentro. Para Dudamel, no basta con modificar el planteamiento durante el partido: el Deportivo Cali debe mostrar desde el primer minuto la intensidad y la determinación que tuvo en la segunda parte.

“Poner más atacantes no te hace más ofensivo. Tenemos que ser más atrevidos desde el primer minuto y salir a ganar”, agregó.

Seis puntos para seguir soñando

El técnico también tuvo palabras de reconocimiento para David González, a quien felicitó por el trabajo que viene realizando al frente del América. Sobre la derrota, aclaró que el dolor no responde únicamente a la rivalidad histórica, sino a la importancia de los puntos en disputa.

Le podría interesar: Tabla de posiciones de Champions: así quedó tras triunfo del Real Madrid y empates de City y Arsenal

Ahora, el Deportivo Cali deberá concentrarse en sus cuatro compromisos restantes, en los que necesita sumar para mantener sus posibilidades de llegar a la final.

Dudamel aseguró que el grupo está comprometido con ese objetivo y aprovechó para hacer un llamado a la afición de cara al próximo partido en casa: espera que el estadio esté lleno para acompañar a un equipo que, según sus palabras, seguirá luchando por conseguir la clasificación.