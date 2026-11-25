Millonarios goleó 4-1 al Atlético Bucaramanga en la segunda fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. La victoria le permitió a los azules irse en bentaja en la zona junto al América, quien le ganó el clásico al Cali y está al comando gracias al punto invisible.

El equipo bogotano supo sortear tres bajas sensibles para su compromiso de este martes, puesto que no contaba por lesión con Daniel Ruiz, Juan Guillermo Cuadrado y David Mackalister Silva. Alberto Gamero, técnico del club, se refirió a la recuperación de los tres jugadores.

“Lo de Macka (Silva), todavía está con los fisios, lo mismo (Juan Guillermo) Cuadrado y lo mismo (Daniel) Ruiz. De esos tres jugadores yo veo cercano a los tres, no sé, hoy es martes, para el viernes es muy cortico. A veces hay jugadores que nos lo tiene el departamento médico y nos los entrega para estar con el grupo, no enseguida para competir. Vamos a mirar, Ruiz ya está trotando en el campo con los fisios, el mismo caso con Juan Guillermo. Esperemos, no sé si para el viernes, no creo que esté ninguno de los tres”, sentenció el samario.

Al respecto, Gamero destacó: “Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a mirar y a evaluar, y como le decía a ellos, Millonarios es una institución muy grande, donde el jugador sabe que cuando no está uno, tiene que estar el otro. Me parece que lo que hicimos hoy, lo suplimos y lo controlamos bien, y las alternativas fueron importantes”.

Finalmente, el samario se refirió al lateral derecho Jhomier Guerrero y al delantero argentino Rodrigo Contreras, quienes fueron sustituidos durante el partido, con algunas muestras de dolor.

“Lo de Jhomier (Guerrero) y lo de (Rodrigo) Contreras, seguramente que pudo haber sido cansancio, venimos de jugar un partido el día viernes en Cali, con un viaje y una cancha pesada también. Seguramente casancio, ojalá que mañana no haya ninguna clase de lesionados y esperemos los que vienen con el departamento médico”, comentó.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Millonarios estará recibiendo el próximo viernes al América en El Campín, en juego por la tercera fecha del Grupo B de los cuadrangulares finales. El juego se estará disputando a partir de las 8:40PM en la capital del país.