Cali vs. Bucaramanga por la tercera fecha de los cuadrangulares: prográmese con el partido clave // Colprensa

El Deportivo Cali recibirá el próximo viernes 27 de noviembre a las 6:35 p.m. al Atlético Bucaramanga en Palmaseca. El partido corresponde a la tercera fecha del grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-2. Ambos equipos suman apenas un punto y la victoria sería vital para seguir al pie de sus rivales que ocupan las primeras posiciones.

Comienzo irregular para ambos equipos

El equipo Leopardo viene de sufrir una dura derrota en el Estadio El Campín luego de recibir una goleada de 4-1 frente a Millonarios en la segunda fecha. Dicho resultado lo dejó en el último lugar de la clasificación con un punto y -3 goles de diferencia.

Además, en dicho partido, dirigido por el juez Ferney Ossa, se presentó una jugada polémica que terminó en un posterior comunicado oficial del equipo santandereano en contra de la decisión arbitral. La jugada fue sobre una posible expulsión del jugador Mateo García (Millonarios) sobre Leonardo Flores.

Por parte del Deportivo Cali también viene de un empate en la primera fecha, contra Millonarios, y una derrota en la segunda, en este caso frente a su clásico rival, el América de Cali. El partido terminó con un 2-1 a favor del conjunto Escarlata, para los Azucareros descontó Steven ‘Tití’ Rodríguez con un golazo de media distancia pero no fue suficiente para remontar el partido.

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El equipo vallecaucano también llega en la parte baja con las mismas unidades que su rival pero con una diferencia de gol ligeramente más favorable.

Duelo directo por seguir con vida

Este partido, que marca la mitad de los cuadrangulares semifinales tiene una importancia vital para ambos clubes, pues ambos necesitan sumar de a tres de manera urgente si pretenden seguir en la pelea por un puesto en la gran final del fútbol colombiano.

En caso tal de que uno de los dos pierda y en el otro partido (Millonarios vs. América) hay un ganador, el perdedor de este duelo quedaría a seis puntos del liderato con tan solo nueve por jugarse, mientras que el ganador quedría a tan solo tres unidades.

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Fecha y hora de Cali vs Bucaramanga:

Fecha: viernes 27 de noviembre

Hora: 6:35 PM, hora local

Lugar: Estadio Deportivo Cali, Palmaseca