El mundo que se imaginó Borges se parece cada vez más al mundo de ahora: Alejandro Gaviria

En los micrófonos de Dos Puntos, de Caracol Radio, el exministro, economista y ahora escritor Alejandro Gaviria habló sobre su más reciente libro titulado ‘Borges: ensayos sobre el tiempo y la materia prima de nuestra vida’.

Se trata de un libro que reúne ocho ensayos en los que utiliza la obra del escritor argentino Jorge Luis Borges para reflexionar sobre las grandes preguntas de la existencia.

El exministro habló acerca de cómo el ruido de la coyuntura actual puede ser un distractor para los colombianos de los problemas estructurales que padece el país.

Le puede interesar: Alejandro Gaviria: “el tema educativo en general está con una especie de inercia”

¿Por qué decide hacer este trabajo tan riguroso y por qué Borges?

Para Gaviria existen dos razones: la primera es porque se cumplen 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges en junio de 1986 y este es un aniversario importante.

La segunda, y en palabras del exministro, “el mundo que se imaginó Borges se parece cada vez más al mundo de ahora. Es como si el mundo estuviera alcanzando a Borges”.

Gaviria explica cómo Borges imaginó de alguna manera la inteligencia artificial, imaginó un mundo en que las ficciones y ese mundo de la mente invaden la realidad, y Gaviria quiso hacer esa conexión.

Le puede interesar: El universo de Jorge Luis Borges a través de la poesía

¿Cuánto tiempo le está dedicando a la escritura y con cuáles se divierte más?

Para Gaviria, escribir siempre tiene algo difícil, algo dificultado, y con ese tipo de proyectos de escritura como el ensayo, los hace en un año largo: “Empiezan con unas notas en una libreta y después yo tengo una rutina, escribo tres, cuatro horas al día, empiezo el día siguiente releyendo lo que escribí el día anterior” y termina recalcando que todo el que escriba entiende que reescribir es algo permanente.

¿Qué aprendizaje puede dar en tiempos de redes sociales?

El exministro menciona cómo Borges era muy escéptico con lo que pasaba en el presente y, citando al escritor argentino, “La historia es pudorosa, solo con el tiempo nos vamos a dar cuenta de qué es importante y qué no lo es”.

Gaviria resalta cómo Borges enseña que es bueno guardar cierta distancia a las cosas, entender que “no todo es una noticia” y que en estos tiempos de redes sociales la gente está tan pendiente de todo lo que está pasando que de cierta forma están distraídos de lo que está pasando.

¿Qué problemas se mantienen en Colombia más allá de la coyuntura?

El exministro menciona cómo para Borges el presente puede ser engañoso, cómo no todo lo que hoy parece importante será relevante con el pasar del tiempo.

De esas cosas que van pasando todos los días, van quedando igual asuntos que determinan la realidad del país: “La pérdida de control territorial (...), cómo llevamos mucho tiempo sin tener un modelo incluyente desde el punto de vista económico, los problemas fiscales, un Estado que gasta más de lo que puede (...), la polarización o la división de la sociedad”.

¿Qué propone Alejandro Gaviria con este nuevo libro?

Gaviria entiende que leer a Borges no es una tarea tan sencilla: “Yo también leí a Borges en el colegio, traté de leerlo, no lo entendí” y que fue un gusto adquirido con los años.

Es por esto que él, como escritor, que ha hecho parte de la academia, quiere que “el libro sea claro, o sea, que se entienda, que sea una buena introducción a un escritor que tiene ese lado críptico, pero que también es una especie de horror”.

Escuche la entrevista completa aquí:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 12:56 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Lea también: Recortes fiscales y reforma pensional

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: