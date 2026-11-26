Hay un compromiso gigante con el tema ambiental: experta sobre concesiones viales en Colombia
Marcela Bayona, abogada y experta en concesiones viales en Colombia, aseguró, además, que estas también tienen un gran compromiso con las comunidades.
Hay un compromiso gigante con el tema ambiental: experta sobre concesiones viales en Colombia
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En la tarde de este jueves, 26 de noviembre, en los micrófonos de Dos Puntos habló la abogada y experta en concesiones viales Marcela Bayona, quien explicó el panorama de estas mismas en el país y su impacto con el medio ambiente.
La experta aseguró en su primera intervención que en las concesiones viales en Colombia “siempre hay un compromiso gigante con el tema ambiental y con las comunidades”.
“Estamos cumpliendo”
Así mismo, Bayona subrayó que las mismas concesiones le están cumpliendo al país en materia ambiental y, además, a las comunidades por medio de desarrollo social.
“Nosotros estamos siempre dando la milla extra y tratando de cumplir las exigencias de la norma. Colombia es un país muy visionario en los temas ambientales, lo importante es llegar a concatenar y complementarlos. Toda la visión de lo que ha sido la primera generación de concesión, la segunda generación, y hasta hoy que estamos en quinta generación, los contratos son muy exigentes en lo ambiental y en lo social, y estamos cumpliendo”, dijo.
Y subrayó: “Tenemos una entidad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es el más alto estándar ambiental, y en este Gobierno estamos teniendo una interacción y una articulación muy buena que nos permite a nosotros cumplir. No se está bajando el rasero, estamos cumpliendo, pero también hay una visión del Gobierno de que los proyectos lleguen a la gente con empleo, con beneficios y transformando las regiones, entonces hay mucho optimismo estamos felices”.
Escuche la entrevista completa a continuación:
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...