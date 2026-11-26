En la tarde de este jueves, 26 de noviembre, en los micrófonos de Dos Puntos habló la abogada y experta en concesiones viales Marcela Bayona, quien explicó el panorama de estas mismas en el país y su impacto con el medio ambiente.

La experta aseguró en su primera intervención que en las concesiones viales en Colombia “siempre hay un compromiso gigante con el tema ambiental y con las comunidades”.

“Estamos cumpliendo”

Así mismo, Bayona subrayó que las mismas concesiones le están cumpliendo al país en materia ambiental y, además, a las comunidades por medio de desarrollo social.

“Nosotros estamos siempre dando la milla extra y tratando de cumplir las exigencias de la norma. Colombia es un país muy visionario en los temas ambientales, lo importante es llegar a concatenar y complementarlos. Toda la visión de lo que ha sido la primera generación de concesión, la segunda generación, y hasta hoy que estamos en quinta generación, los contratos son muy exigentes en lo ambiental y en lo social, y estamos cumpliendo”, dijo.

Y subrayó: “Tenemos una entidad, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que es el más alto estándar ambiental, y en este Gobierno estamos teniendo una interacción y una articulación muy buena que nos permite a nosotros cumplir. No se está bajando el rasero, estamos cumpliendo, pero también hay una visión del Gobierno de que los proyectos lleguen a la gente con empleo, con beneficios y transformando las regiones, entonces hay mucho optimismo estamos felices”.

Escuche la entrevista completa a continuación:

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