En entrevista con Dos Puntos de Caracol Radio, la doctora Cielo Gnecco especialista en ginecología, se refirió acerca de la primera edición del Congreso Gineco Obstetricia del Futuro en Valledupar, que se realizará el 3 y 4 de diciembre en el Centro Cultural de la Música Vallenata.

Dentro de la importancia de este evento, Gnecco explicó que: “Es muy importante hablar de toda la innovación, de la tecnología y cómo podemos incluirla en beneficio de la salud de la mujer. Por mi parte, hablaré un poco más sobre la cirugía robótica, que llevo realizando aquí en Orlando desde hace aproximadamente seis años”.

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¿Qué tan avanzada esta la salud en Colombia entorno a la ginecobstetricia?

Según la especialista en la salud sexual de la mujer ya en varias ciudades del país se han dado grandes avances en cuanto a la integración de métodos tecnológicos: “En Bogotá y en Bucaramanga ya están aplicando lo que es la cirugía robótica”.

Con relación a esto argumento que: “En Bogotá ya se está empezando a usar el sistema ‘Da Vinci’, que es con el que operamos acá, la verdad, nos dirigimos por el camino correcto, a este paso en un futuro van a haber más ciudades en las cuales se puede incorporar esta tecnología”.

La IA en el diagnostico de enfermedades ginecológicas

Gnecco argumentó que el uso de esta herramienta digital no se le ha asignado un rol más grande en la medicina al decir que: “En el momento todavía no tenemos mucho en cuanto a la inteligencia artificial haciendo cirugías o teniendo un rol en otras áreas”; sin embargo, dentro de su labor comentó que esta ocupa ciertas funcionalidades: “Más que todo la estamos usando para la documentación clínica”.

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¿Cómo tener una relación buena con los especialistas en ginecología?

Como principales recomendaciones la experta insistió en: “Lo más importante es que no tengamos miedo en decir como nos sentimos, ya sea en problemas como la menopausia o el bajo libido”. Agregando que: “Desde la experiencia con mis pacientes, muchas veces tienen miedo porque hay muchos estigmas, muchos tabús”.

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