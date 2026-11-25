El Concejo de Medellín entregó la Condecoración Orquídea a diez personas, empresas e instituciones por sus aportes en diferentes áreas de la ciudad. La ceremonia reunió a los 42 postulados de esta edición y contó con la participación del alcalde encargado, Orlando Uribe Villa, el presidente de la corporación, Alejandro De Bedout Arango, y un jurado externo encargado de evaluar las candidaturas.

El reconocimiento, considerado la máxima distinción que otorga el Concejo, se entrega en diez categorías que abarcan actividades económicas, científicas, educativas, culturales, ambientales, deportivas y sociales.

Durante el acto, Alejandro De Bedout Arango señaló que la condecoración representa el agradecimiento de los habitantes de Medellín a quienes han desarrollado proyectos e iniciativas en distintos sectores.

El presidente del Concejo también destacó la participación de las familias y los equipos de trabajo que acompañan a los homenajeados. Según indicó, sus aportes se relacionan con áreas como la agroindustria, la ciencia, la tecnología, la educación, la sostenibilidad, la cultura, el deporte, el trabajo comunitario y la protección animal.

Por su parte, el alcalde encargado, Orlando Uribe Villa, se refirió al trabajo de los reconocidos y a su participación en actividades que generan empleo, proyectan a Medellín en escenarios internacionales y trabajan con niños, jóvenes y comunidades vulnerables.

Uribe invitó a mantener la articulación entre el sector público, las empresas privadas, la academia y las organizaciones sociales para atender los desafíos de la ciudad.

Las diez categorías reconocidas por el Concejo

En la categoría de Mérito Agroindustrial, la distinción fue para AGROFÁCIL S.A.S., empresa dedicada a facilitar el acceso a herramientas especializadas para actividades agrícolas y pecuarias, además de ofrecer acompañamiento técnico para fortalecer la productividad del campo. El reconocimiento fue recibido por Sebastián Estrada Márquez.

En Mérito Científico, la Academia de Medicina de Medellín recibió la condecoración por sus 139 años de trayectoria. La institución fue reconocida por su trabajo en medicina, educación médica continua, formación de profesionales de la salud y fortalecimiento de la salud pública en Antioquia.

La categoría de Mérito Tecnológico fue para Finaktiva S.A.S., por el desarrollo de una plataforma digital que permite automatizar procesos financieros, integrar información contable, bancaria y de facturación electrónica, y optimizar el flujo de caja de las empresas. La distinción fue recibida por Pablo Santos, CEO de la compañía.

En Mérito Educativo, el reconocimiento fue entregado al Colegio de la Compañía de María La Enseñanza Medellín, institución que presta servicios educativos desde 1899. El Concejo destacó su trayectoria pedagógica, sus resultados académicos y su compromiso social. En esta categoría también recibió una mención especial Allison Avendaño, creadora de Digitally School.

Cultura, deporte y medioambiente

El Salón Málaga recibió la distinción en la categoría de Mérito Cultural por su trabajo en la preservación de la memoria histórica de Medellín desde 1957, así como por su aporte a la conservación de la música tradicional regional y latinoamericana. También se destacó su participación en el proceso de inclusión del tango como Patrimonio Cultural Inmaterial del Distrito. El reconocimiento fue recibido por Gustavo Arteaga Ríos, fundador y propietario.

En Mérito Deportivo, la organización Semillas de Vida y Paz fue reconocida por sus cerca de 18 años de trabajo en procesos de formación deportiva con más de 3.500 niños, adolescentes y jóvenes de la Comuna 13. Bajo la dirección de Willignton Arley Cano Sarrazola, la iniciativa ha obtenido títulos de liga, el campeonato de la Primera C y el ascenso a la Primera A.

Por su parte, el Grupo EPM, a través de Aguas Nacionales EPM, recibió la distinción en Mérito Ecológico y Cívico por la construcción y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Aguas Claras. La infraestructura trata aguas residuales de Medellín y Bello y beneficia a cerca de 2.200.000 habitantes, además de contribuir al saneamiento del río Medellín. Santiago Ochoa Posada recibió el reconocimiento.

Reconocimientos al sector empresarial y social

En la categoría de Mérito Empresarial, Cueros Vélez S.A.S. fue distinguida por sus 40 años de trayectoria, su actividad productiva en Antioquia, su presencia en más de siete países y sus alianzas internacionales. La condecoración fue recibida por Juan Raúl Vélez, fundador de la compañía, y Jorge Rodríguez, gerente.

La Fundación Saciar obtuvo el reconocimiento en Mérito Humano y Social, por sus 27 años de trabajo en programas contra el hambre y la exclusión. De acuerdo con la información presentada durante la ceremonia, la organización llega mensualmente a más de 151.000 personas mediante la entrega de alimentos y ha recuperado más de 5.908 toneladas de productos del campo antioqueño.

Finalmente, Viviana Muñoz Giraldo recibió la distinción en Mérito Defensor de los Animales, por sus 20 años de trabajo en protección animal a través de la Corporación Dejando Huella. Su labor registra más de 22.000 animales rescatados, 11.178 esterilizaciones y 5.248 adopciones.

En representación de las personas y organizaciones reconocidas, Jorge Rodríguez, gerente de Cueros Vélez, agradeció al Concejo de Medellín y al jurado por la entrega de la Condecoración Orquídea.

Durante su intervención, señaló que el reconocimiento también representa el recorrido de una empresa que nació de una iniciativa empresarial y que, con el paso de los años, se convirtió en fuente de empleo y en una compañía representativa de Medellín y Colombia.

Rodríguez cerró su intervención con un mensaje dirigido a los asistentes: “los sueños sí se cumplen”.

La edición de este año contó con 42 postulaciones y reconoció diez iniciativas en diferentes sectores de la ciudad.