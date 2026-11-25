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Armenia

Ante la difícil situación de orden público que vive el país, el alcalde de la capital quindiana James Padilla García rechazó los actos violentos que han impactado varias ciudades capitales lo que aumenta la preocupación.

Enfatizó que fue desarrollado un consejo de seguridad para evaluar el panorama en la ciudad donde ha entregado un parte de tranquilidad respecto a que actualmente no existen amenazas de afectación de seguridad por grupos armados.

A pesar de lo anterior, fue claro que están a la expectativa y reforzando el trabajo articulado con el Ejército y Policía para blindar a la capital quindiana ante la situación compleja que se vive actualmente en el país.

“Situación difícil donde se ven afectadas varias ciudades capitales, algo que no ocurría en Colombia. Estaremos expectantes, también ya tocamos este tema en el Consejo de Seguridad con todas las autoridades militares y de Policía. Hasta el momento no existe ninguna amenaza para el departamento específicamente en la ciudad de Armenia, pero tenemos que estar atentos a cualquier situación”, enfatizó.

Reconoció que es un momento delicado por la presión que viene ejerciendo el Gobierno Nacional lo que desencadena en retaliaciones de los grupos al margen de la ley por lo que están tomando las medidas preventivas correspondientes para garantizar la seguridad en la ciudad.

“Es un momento delicado que está viviendo el país, toda la presión que ha ejercido el Gobierno Nacional con sus estamentos de seguridad a los grupos al margen de la ley, vemos actuaciones que se están convirtiendo en retaliaciones por parte de estos grupos al margen de la ley y que podemos vernos afectados en cualquier momento. Es así que estamos tomando las precauciones debidas para que esto no suceda en nuestra capital”, indicó.

Destacó que es fundamental el trabajo articulado con las autoridades para hacerle frente a la situación de violencia que vive el país.