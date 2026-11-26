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Armenia

Recordemos que desde la Personería de Armenia y la Procuraduría promovieron una acción popular relacionada con las afectaciones a la convivencia, la tranquilidad y el ambiente sano donde el Tribunal Administrativo del Quindío estableció obligaciones concretas para el municipio de Armenia, la CRQ, la Policía Nacional y los establecimientos comerciales vinculados.

El Tribunal, mediante sentencia de primera instancia del 20 de noviembre de 2026, amparó los derechos colectivos de los habitantes del barrio Laureles ante las afectaciones relacionadas con la contaminación auditiva, el uso del espacio público y las condiciones de seguridad y salubridad del sector.

Precisamente la personera municipal de la ciudad, Juliana Victoria Ríos recordó que junto con la procuraduría 14 ambiental de Armenia habían presentado una acción popular en enero de este año para garantizar los derechos colectivos de los habitantes del barrio que venían siendo afectados por los altos ruidos, riñas, desordenes que se registraban en horas de la noche.

Explicó que el pasado 20 de noviembre el Tribunal Administrativo del Quindío profirió el fallo de primera instancia concediendo el amparo de los derechos colectivos que el ministerio público alegó como vulnerados y dictó una serie de órdenes para empezar a mitigar la problemática.

Al respecto consultamos al secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez quien dio a conocer que continúan con las actividades operativas no solo en este barrio al norte de la ciudad sino en otras zonas de la ciudad para garantizar la seguridad y la buena convivencia.

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Fue claro que son respetuosos de lo ordenado por el Tribunal y acatarán lo que dispongan en cuanto a la situación del barrio Laureles de la ciudad.

Entre las principales órdenes del Tribunal se encuentra el de que la Policía implemente en un plazo de dos meses, un esquema reforzado y permanente de vigilancia en el sector, especialmente los viernes y sábados en la noche. También deberá acompañar los operativos de control y adoptar las medidas correctivas correspondientes frente a comportamientos que afecten la convivencia.