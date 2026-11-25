Armenia

Desde Prosperidad Social en el Quindío alertan por cuatro modalidades de estafa y suplantación con los programas sociales del gobierno.

La entidad inicia la campaña antifraude “Que no te tumben”, una de las medidas para responder a los casos de presuntas estafas, por eso solicita a los beneficiarios que consulten los canales oficiales y no suministren dinero ni información personal para acceder a los programas institucionales.

En el departamento se han presentado varios casos de personas que buscan obtener dinero, información personal, datos financieros a través líneas telefónicas falsas.

La gerente de Prosperidad Social en Quindío, Ángela Patricia Libreros Ortiz, afirmó que: “Los delincuentes buscan obtener dinero, información personal, datos financieros o sobre billeteras digitales a cambio de supuestas vinculaciones a nuestros programas, falsos bonos como el supuesto bono de la mujer, falsos subsidios y beneficios. Que no te tumben, porque Prosperidad Social nunca pide información personal como claves ni números de cuenta”.

Se han presentado posibles suplantaciones que utilizan de forma fraudulenta los nombres de programas sociales como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, Devolución del IVA y Renta Joven.

Las cuatro modalidades identificadas de estafa:

1. Los bonos ficticios y las falsas inscripciones a programas A través de mensajes de texto o de WhatsApp, correos electrónicos, publicaciones en redes sociales y llamadas fraudulentas, ofrecen ingreso a www.prosperidadsocial.gov.co programas de la entidad y dicen a las víctimas que tienen un bono pendiente por cobrar o que se va a vencer la fecha para reclamar un subsidio. Los convencen de que se dirijan a enlaces o páginas en las que solicitan información personal, datos financieros o de billeteras digitales.

Prosperidad Social nunca pide dinero ni información personal, como claves o números de cuenta. La entidad no realiza llamadas telefónicas para informar que tiene subsidios pendientes por reclamar o que ha sido beneficiaria de un subsidio. Todos los trámites de la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios.

2. Reuniones o capacitaciones fantasma Hay personas que están citando a reuniones presenciales o cursos virtuales diciendo que son de Prosperidad Social. Buscan obtener de manera fraudulenta información y datos personales.

Todas las convocatorias a procesos de capacitación son realizadas a través de canales oficiales y corresponden a la ejecución de los programas para dar cumplimiento a la misión de la entidad

Cortesía DPS Quindío

3. El “Bono Mujer” que no existe circula una publicación falsa en redes sociales y plataformas digitales, en la que se anuncia un “Bono Mujer” de entre 500.000 y 850.000 pesos, que está dirigido a mujeres mayores de 18 años a nivel nacional. Las personas son dirigidas a una página falsa que suplanta la imagen de Prosperidad Social, en la que se solicitan datos para realizar una supuesta inscripción.

El Gobierno Nacional no ha creado ningún programa con ese nombre. Prosperidad Social no ofrece ni garantiza el ingreso a sus programas mediante anuncios, intermediarios o enlaces enviados por redes sociales.

4. La falsa intermediación para que no pierda el subsidio. Un supuesto funcionario de Prosperidad Social llama al beneficiario y le miente: afirma que ya se realizó el retiro de los recursos de su transferencia o que está a punto de perder el subsidio si no realiza inmediatamente una acción. El objetivo es generar preocupación y llevar a la persona a entregar información, ingresar a enlaces o realizar procedimientos que pueden poner en riesgo sus recursos.

Los funcionarios de la entidad no realizan llamadas a los beneficiarios para realizar trámites relacionados con el retiro de transferencias. Ninguna vinculación a programas de Prosperidad Social requiere intermediarios.

¿Qué hacer? Prosperidad Social está tomando acciones legales para frenar estas estafas, pero su ayuda es clave: No responda a correos o mensajes de canales no oficiales. No entregue su información personal ni dinero a desconocidos. Denuncie cualquier intento soytransparente@prosperidadsocial.gov.co.