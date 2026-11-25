Medellín

Comfama adelantará una jornada especial para dar a conocer los servicios, subsidios, beneficios y oportunidades este miércoles 25 y jueves 26 de noviembre en el Polideportivo de la Universidad de Antioquia en Caucasia.

Durante esta jornada, los habitantes de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño recibirán asesoría en empleo, finanzas, afiliación, créditos, salud.

Los asistentes también disfrutarán de actividades de salud deportiva, recreación y espacios para compartir, programación que está abierta a sus afiliados, empresas y público en general.

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Es una iniciativa de esta Caja de Compensación Familiar para acercar su portafolio de bienestar, servicios y beneficios a los habitantes de diferentes regiones del departamento.

Esta feria itinerante de servicios visita los diferentes municipios antioqueños para conectar directamente a las comunidades, sin importar si se trata de personas afiliadas o no.

Durante estos espacios se dan asesorías y trámites e impulsan los emprendimientos locales por medio de muestras comerciales.

Además, hay actividades culturales y recreativas que permiten encuentros sociales en esas localidades que son impactadas con esta iniciativa.

Comfama en esta región

Esta Caja de Compensación tiene presencia en el municipio de Caucasia con una sede física en donde ofrece programas de empleo, educación, bienestar y recreación con actividades regionales.

En esta misma región, del Bajo Cauca antioqueño, opera un parque recreativo en el municipio de El Bagre que cuenta con piscina, aulas, centro de acondicionamiento físico, centro de información y servicios y agencia de empleo.

Programación en Caucasia

Las actividades arrancarán este miércoles, 25 de noviembre, a partir de las 8 de la mañana con la feria de servicios.

Posteriormente, se tendrá una asesoría con médico deportólogo para las personas que requieran asesoría para poder realizar deporte de forma saludable y previniendo lesiones.

En la tarde de este miércoles habrá actividades lúdicas y recreativas para todas las edades y una rumba aeróbica, promoviendo los estilos de vida saludables.

Este jueves, 26 de noviembre, habrá una jornada especial para disfrutar en familia con la feria de servicios que se mantendrá durante todo el día; también en la mañana, actividades lúdicas y a las 10 de la mañana habrá una jornada para activar el cuerpo por medio de la música y actividades de bienestar.

Este espacio habilitado para afiliados y no afiliados a Comfama se da como actividad previa a la Carrera Atlética Nocturna por la Paz que organizan la Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Caucasia.

El encuentro se da como parte de la programación de la entrega de los kits de esta carrera, que será el próximo viernes, 27 de noviembre, por las principales vías de este municipio del Bajo Cauca antioqueño.

La Carrera Atlética Nocturna por la Paz

Este evento deportivo llega a su décimo cuarta versión con recorridos recreativos y competitivos de 5 kilómetros y 10 kilómetros, respectivamente.

Esta carrera espera la participación de por lo menos 4 mil asistentes entre corredores, familias y también la comunidad.

El trazado de la carrera incluye su paso por la Alcaldía de Caucasia, la Calle 22, la Troncal, el barrio El Camello y el Campus Universitario de la Universidad de Antioquia.