Medellín, Antioquia

La Ciudadela Universitaria de Occidente, ubicada en la comuna 13-San Javier de Medellín, ha realizado 371 actividades durante lo corrido de 2026. Consolidándose como un espacio de formación y encuentro para la comunidad educativa y el territorio.

El campus, administrado por Sapiencia, ha recibido a más de 8.400 estudiantes del ITM, Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia y el SENA, en el marco de su apuesta por acercar la educación superior a diferentes sectores de la ciudad.

De acuerdo con el balance, la formación académica concentra la mayor parte de la programación, con 173 actividades, equivalentes al 47 % del total. En esta categoría se incluyen cursos, talleres, capacitaciones y clases magistrales.

La programación incluyó 9 grados, clausuras y ceremonias

También se realizaron 70 reuniones institucionales de gestión, 43 actividades de salud y atención psicosocial, 32 encuentros de innovación y 29 espacios culturales de cine, música y artes. La programación se complementó con 15 actividades deportivas y 9 grados, clausuras y ceremonias.

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La agenda ha contado con la participación de 53 entidades, en donde las instituciones de educación superior aportaron el 44 % de las actividades, las dependencias del Distrito representaron el 42 % y las organizaciones privadas y sociales participaron con el 11 %.

Con estas cifras, la Ciudadela Universitaria de Occidente continúa ampliando su oferta de actividades académicas y comunitarias, fortaleciendo su presencia como escenario de acceso a la educación, cultura e innovación en Medellín. La programación de eventos y actividades puede consultarse en el portal web oficial de Sapiencia.