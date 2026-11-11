Comfama construirá y operará una nueva clínica en El Retiro, Oriente antioqueño

Medellín

La Caja de Compensación Familiar, Comfama, anunció que construirá una nueva clínica en el municipio de El Retiro, la cual prestará su servicio para el oriente de Antioquia.

Este complejo hospitalario se construirá en alianza con la Administración Municipal a partir del primer semestre del año 2027 y sus obras podrían tardar cerca de dos años.

Características de la nueva clínica

El proyecto tendrá un área construida de siete mil metros cuadrados, donde se alojarán servicios de urgencias, cirugía, hospitalización, cuidados intermedios e intensivos.

Los servicios que se abrirán de manera progresiva incluyen también capacidades de laboratorio clínico, servicio farmacéutico y programas de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, jornadas comunitarias, formación de líderes locales y trabajo articulado con actores del territorio.

El terreno en el que se levantará la construcción tiene un total de 28.500 metros cuadrados.

La inversión de la Caja de Compensación Familiar es cercana a $60 mil millones, los cuales ya fueron aprobados por el Consejo Directivo de Comfama.

Impacto de esta nueva clínica

El impacto de esta nueva clínica será especialmente para la región del Oriente antioqueño y espera atender a cerca de 100 mil personas al año.

Este nuevo espacio hará parte de la red de salud de Comfama, que cuenta actualmente con 52 centros de salud, la Clínica Panamericana en Urabá y atención en telemedicina con Hola Doctor.

Esta red ha atendido a cerca de 12,3 millones de personas en alianza con la EPS Sura.

Gustavo Escobar, responsable de Salud y Cuidado en Comfama, explicó que “la nueva clínica de El Retiro representa una oportunidad para fortalecer, junto con el municipio y los demás actores del sistema, la atención en el Oriente antioqueño”.

Para el directivo, se pretende que más familias encuentren servicios oportunos, de calidad y cerca de los hogares, evitando desplazamientos innecesarios.

Proceso de licitación

Esta obra se adelantará luego de un proceso de licitación pública que efectuó la Administración Municipal de El Retiro para el diseño, la construcción y la operación de la clínica.

Este proceso fue publicado en la plataforma SECOP a finales de junio de 2026 y llevado ante el Consejo Directivo de Comfama, quienes avalaron la decisión de participar y la inversión presupuestada.

Desde la administración municipal, el alcalde Santiago Montoya explicó que desde finales del mes de junio se publicó el proceso de licitación y el pasado 5 de octubre se realizó la adjudicación a la Caja de Compensación.

La asignación se dio luego de evaluar las diferentes propuestas que se presentaron y Comfama tiene la capacidad financiera, técnica para prestar los servicios de salud y un adecuado Gobierno Corporativo, explicaron desde la administración municipal.

Respuesta a la demanda

Desde Comfama explicaron que “el crecimiento del Oriente antioqueño plantea nuevos retos para la atención en salud y la disponibilidad de servicios hospitalarios cercanos a sus habitantes”.

Este nuevo espacio nace como respuesta a las necesidades de las comunidades que impactará la nueva clínica en las diferentes localidades del Valle de San Nicolás y el oriente cercano de Antioquia, que requerían anteriormente llegar al Valle de Aburrá o el municipio de Rionegro.