El 24 de noviembre de 2016 se firmó el Acuerdo Final de Paz en el Teatro Colón de Bogotá entre el Estado Colombiano, en su momento representado por el gobierno del ex presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla comunista más antigua de Latinoamérica, Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los diálogos de paz, que desembocaron en la firma del acuerdo, comenzaron en 2012 y buscaron fijar las condiciones sociales y políticas bajo las cuales debía terminar un conflicto armado activo por más de medio siglo en Colombia.

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Así, durante casi 4 años, se negoció una reforma rural, la participación política , el fin del conflicto y la solución al problema de las drogas ilícitas. Lo anterior implicó la reincorporación económica y social de excombatientes, la creación de la JEP en busca de verdad, justicia y reparación, el cese al fuego bilateral y la transición de las FARC hacia un movimiento político legal.

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El 2 de octubre, Colombia votó en las urnas en un plebiscito que pretendió refrendar el acuerdo. Ganó el no, con un 50,21% de los votos frente al 49,78% de los votos a favor. Tras la revisión del acuerdo, este se firmó finalmente para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera un día cómo hoy, 24 de Noviembre.

Transcurridos 10 años de la firma, muchas son las opiniones sobre la forma en que se aprobó el acuerdo y las consecuencias que este ha tenido para el país. Internacionalmente, fue reconocido cómo uno de los acuerdos más completos y estudiados del mundo. Internamente, muchos otros le atribuyen la violencia que aún persiste.

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Pero si algo es claro, es que la firma del acuerdo de paz marcó un antes y un después en el imaginario de la sociedad colombiana y se consolidó cómo uno de los hechos más importantes de la historia reciente del país. Así las cosas, más allá de los aciertos y fallas en su implementación a lo largo de la última década, es importante preguntarse ¿qué opinan los colombianos sobre el acuerdo?, y ¿qué ha cambiado en los últimos 10 años?

Marcha del silencio en la Plaza de Bolívar tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Biblioteca abierta del proceso de paz colombiano. Ampliar Marcha del silencio en la Plaza de Bolívar tras los resultados del plebiscito del 2 de octubre. Biblioteca abierta del proceso de paz colombiano. Cerrar

Las personas en las calles de Bogotá compartieron con Caracol Radio y la mayoría de las opiniones parecen coincidir en que la paz era, y sigue siendo necesaria:

“Creo que la firma del acuerdo fue bastante afortunada. El hecho dio cómo consecuencia instituciones y propuestas que se materializaron en cosas muy importantes para las víctimas cómo la JEP, cómo la idea de una reconstrucción de la verdad y la justicia.

“Yo en ese momento no podía votar, pero creo que la violencia es algo que ha afectado mucho a Colombia y era mejor dar un sí a un no. Y a pesar de que el acuerdo no salió en las elecciones cómo se esperaba, creo que para las personas del campo y las que realmente fueron víctimas de la violencia de manera directa, sí significó una diferencia en lo que ellos vivían en su día a día. Aunque aún la violencia no ha cesado, me parece que sigue en camino el proceso de paz. Fue un inicio, entonces la verdad no le veo ninguna negativa.

Sin embargo, cada uno de los entrevistados compartió también un sentimiento de frustración.

“Ahora mismo creo que no ha habido una correcta implementación del acuerdo, por los cambios de gobierno y por la interpretación que se le ha dado a los acuerdos. Creo que sencillamente ha sido muy desafortunado el desenlace que se le ha dado a algo que en un inicio proyectaba muchos resultados para la paz en Colombia.”

“Al principio todo pintaba muy bien pero cómo la mayoría de cosas con el Estado colombiano, la implementación ha sido demasiado mediocre. Me molesta que haya tanta burocracia alrededor de la gente. Deberían pensar un poco más en la gente y ejecutar las cosas para el beneficio de ellos y no para hacer política a través de eso, ni para lucrarse, cómo siempre. ”

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“Todavía queda mucho por restaurar. A las personas que realmente vivieron la violencia, les queda todavía debiendo mucho el gobierno. Queda mucho proceso por delante todavía para compensar todo lo que ellos tuvieron que vivir. Entiendo que es un proceso pero siento que las víctimas todavía necesitan mucho más, más garantías que los mismos agresores.”

“Ha sido muy bueno pero no se han visto los resultados. Lo que ha pasado es que las organizaciones delincuenciales se han ido fortalecido mucho más. Tiene que haber una solución, ellos dicen sí, en serio, o nada. Porque si eso es para solo engaño, toda la vida se pasa así y no se hace nada. Se ha vuelto una mentira.”

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Los colombianos entrevistados coinciden en que el acuerdo representó una decisión positiva para el país. La paz era algo necesario y recuerdan el momento de la firma con una sensación de esperanza y optimismo pues, cómo siempre, y a pesar de los errores, la visión de un país en paz es algo que todos desean.

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Sin embargo, con el paso de los años parece haberse instaurado también una sensación generalizada de descontento e ineficacia. Para muchos, la reparación de las víctimas y las garantías para la no repetición siguen siendo tarea pendiente.

A 10 años de la firma del Acuerdo Final de Paz, los colombianos recuerdan la firma y siguen preguntándose cuánto de esa paz prometida ha logrado convertirse en una realidad.

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