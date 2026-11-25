Atlético Nacional e Independiente Medellín protagonizarán una nueva edición del clásico paisa este miércoles 25 de noviembre, en el marco de la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, a partir de las 8:30 p. m.

El Independiente Medellín llega como líder del Grupo A, con tres puntos, luego de vencer 1-0 a Independiente Santa Fe en la primera jornada, gracias a un tanto de Jeison Medina al minuto 71. El equipo dirigido por Luis Amaranto Perea buscará conseguir una nueva victoria que le permita consolidarse en la parte alta de la tabla.

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Por su parte, Atlético Nacional viene de empatar 0-0 frente a Once Caldas en Manizales. El conjunto verdolaga tuvo que afrontar más de 50 minutos con un hombre menos por la expulsión de Felipe Marín, pero consiguió rescatar un punto en su estreno en esta fase.

El clásico también tendrá un ingrediente especial por el antecedente más reciente entre ambos. El pasado 25 de octubre, por la fecha 16 del campeonato, Nacional se impuso 2-1 ante Medellín, con anotaciones de Edwin Cardona y Andrés Sarmiento, después de comenzar perdiendo.

Además, el conjunto verdolaga cuenta con la ventaja deportiva o punto invisible, luego de finalizar en el primer lugar de la fase regular. Este beneficio podría ser determinante en caso de igualdad en puntos al cierre de los cuadrangulares.

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Designación arbitral

La Comisión Arbitral designó a Carlos Betancur, del Valle, como juez central del compromiso. Estará acompañado por Roberto Padilla (asistente 1), Deivy Guetio (asistente 2), Guillermo Agudelo (cuarto árbitro), Fernando Acuña (VAR) y Luis Trujillo (AVAR).