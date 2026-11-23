El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué ha pasado con el acuerdo de paz tras 10 años? Habla el expresidente Juan Manuel Santos

Mañana se cumplen diez años del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las Farc, la guerrilla más antigua del mundo.

Juan Manuel Santos, quien se hizo presidenciable como un halcón de la guerra, súbitamente se convirtió en paloma de paz.

Bueno, es decir que su antecesor Álvaro Uribe buscó acercamientos con las Farc, que tengo pruebas de los mensajes que envió y que su oferta de diálogos era bastante similar a la que llevó a cabo su odiado sucesor Juan Manuel Santos.

La implementación del acuerdo de paz con las Farc no se ha cumplido de manera cabal, diez años después.

Los antiguos guerrilleros, en su gran mayoría, se han mantenido firmes, a pesar de los incumplimientos del Estado, y también de ellos en algunos aspectos del acuerdo, como el referente a la reparación de las víctimas.

Los tres sucesores de Santos han renegado del acuerdo:

Iván Duque porque fue elegido contra él, argumentando que ese acuerdo fue demasiado lejos, que consagró la impunidad y burló la voluntad de la mayoría expresada en el plebiscito.

Gustavo Petro, por el contrario. El acuerdo de paz de Santos con las Farc, le parecía poco. La meta de una idílica paz total lo llevó a descuidar, y aún más a despreciar, lo conseguido.

Y el actual presidente Abelardo de la Espriella, porque cree que es falsa la paz de Santos y sostiene que la única vía posible es la imposición de la paz y la ley, mediante la fuerza y el sometimiento.

Muchas gracias al expresidente Juan Manuel Santos por esta conversación con El Reporte Coronell en 6 AM W. Mañana 24 de noviembre de 2026 se cumplen diez años de la firma del acuerdo de paz con las Farc. Y me atrevo a hacerle a usted, señora o señor, que nos están oyendo a esta hora: ¿Colombia estaría mejor si no hubiera firmado la paz con el grupo guerrillero más antiguo del mundo? No me tiene que responder, respóndase usted mismo.

Escuche El Reporte Coronell en Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 21:04 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Escuche EN VIVO Caracol Radio: