El atentado contra la Gobernación del Meta ya dejó cerca de 23 heridos y, al menos, 500 propiedades afectadas. El presidente Abelardo De La Espriella llegó a la ciudad de Villavicencio, y junto al jefe de Gabinete, Nicolás Gómez; y el ministro de Defensa, el general (r) Jorge Mora, realizaron un recorrido por las afectaciones que dejó el hecho.

Luego, el mandatario lideró una reunión, en la que anunció que Omar Pardo Galeano, conocido como alias ’Antonio Medina’, junto a alias ‘Paul’, habían orquestado el ataque en Villavicencio, ambos cabecillas de las disidencias de las Farc, de la estructura de ‘Iván Mordisco’.

Luego lideró una reunión, en la que anunció que Omar Pardo Galeano, conocido como alias ’Antonio Medina’, junto a alias ‘Paul’, habían orquestado el ataque en Villavicencio, ambos cabecillas de las disidencias de las Farc, de la estructura de ‘Iván Mordisco’.

“El señor, el bandido Antonio Medina, de las disidencias, es el culpable y vamos a ir tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando. ¿Saben por qué están haciendo esto? Porque los estamos enfrentando. Cuando ustedes atacan un nido de cucarachas, todas salen y se riegan”.

Este hombre, se encontraba en la resolución 039 expedida por la Presidencia de la República, el 8 de marzo de 2023, en la cual se pedía la suspensión de las órdenes de captura de varios integrantes de las disidencias de las Farc.

La resolución fue firmada por el entonces presidente Gustavo Petro, como parte de los diálogos y negociaciones “para lograr el desarme y la desmovilización del Estado Mayor Central FARC EP, como responsable de la preservación del orden público en toda la Nación, y en tal medida el logro de la convivencia pacífica”.

“La autoridad correspondiente suspenderá las órdenes de captura durante el término en que las personas relacionadas en el artículo 1 mantengan el reconocimiento de miembro representante”, dice la resolución.

Cabe recordar que en marzo de 2023, ‘Antonio Medina’ fue designado temporalmente como representante en los diálogos de paz del gobierno Petro, lo que llevó a la Jurisdicción Especial para la Paz a expulsarlo oficialmente en noviembre de ese año y remitir sus procesos a la justicia ordinaria.

Hoy, acumula 48 noticias criminales por delitos como terrorismo, homicidio (incluidos líderes sociales y personas protegidas), secuestro, extorsión, amenazas y reclutamiento ilícito de menores. Además, mantiene una disputa territorial armada contra el ELN en el departamento de Arauca.

Esta es la resolución:

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