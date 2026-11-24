“Muchos compañeros confiaron en el Estado y este les falló”: firmante de paz. Foto: Ernesto Mastrascusa/LatinContent via Getty Images. / Ernesto Mastrascusa

César Tamayo, es uno de los firmantes de paz que se han dedicado a distintos proyectos productivos luego de la firma del acuerdo de paz hace 10 años. En entrevista con 6AM W de Caracol Radio habló de cómo ha sido el avance de estos años desde entonces.

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Situación de los firmantes:

Tamayo comentó que desde la firma del acuerdo de paz se comprometieron a cumplirle al país, a trabajar por la paz en Colombia, pero han tenido muchas dificultades.

“Se ha quebrantado el tema de la seguridad ante los compañeros. El Gobierno en su momento no respondió a esta situación de amenazas”, aseguró que en el momento hay 533 firmantes asesinados, hay 54 desaparecidos, casi 600 firmantes del acuerdo de paz caídos en la paz, “estos compañeros, igual que nosotros, confiaron en el Estado, confiaron en la institucionalidad y el Estados les falló”.

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Estigmatización sobre los firmantes de paz:

“Ha sido muy complejo porque quienes hoy estamos cumpliéndole al acuerdo nos ha tocado enfrentar la estigmatización y parte de ella es que el mismo Gobierno nos ha abandonado”, comentó César Tamayo.

Agregó que han venido sobreviviendo porque no tienen una representación frente al Estado y empezar a defender sus derechos que están siendo vulnerados por el Estado. Comentó que algunos de los firmantes han tenido que empezar a estudiar para hacer su propia defensa.

10 años de la firma del acuerdo

La firma del acuerdo para el desarme de las FARC-EP cumple este martes diez años, en los que el país ha cambiado notablemente y pasa ahora por un momento en que su futuro depende del presidente Abelardo de la Espriella, que prometió en su campaña electoral mano dura contra los grupos armados y ha anunciado el desmantelamiento de la paz total.

Miles de combatientes abandonaron las armas y el expresidente Juan Manuel Santos recibió el Premio Nobel de la Paz en Oslo. En su discurso de aceptación del galardón, recordó que los colombianos no se atrevían a imaginar el final de una guerra que habían padecido hacía medio siglo.

Según datos de la Comisión de la Verdad, una entidad estatal autónoma de carácter extrajudicial formada con el fin de esclarecer lo sucedido y fomentar el diálogo, con este arreglo se logró la desmovilización de 13.609 exguerrilleros.

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